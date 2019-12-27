Полное перемирие на Донбассе: глава Минобороны поразил заявлением, все изменится уже 1 января

Министр обороны Андрей Загороднюк обнародовал предварительные результаты обсуждения ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы.

Загороднюк заявил, что полное перемирие начнется с начала 2020 года.

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал министр.

Также он добавил, что украинская сторона одобрила новые точки разведения сил, однако назвать их в настоящее время он не может.

Самолет с пассажирами рухнул на жилой дом: 14 погибших

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэропорта Алма-Аты.

О катастрофе сообщается на странице аэропорта в Facebook. Лайнер выполнял рейс Алма-Ата - Нур-Султан.

«Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

По данным мэрии, в результате аварии погибли 14 человек. Еще 35 пострадали, 22 человека — в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших — 8 детей, они с множественными травмами, но в сознании.

После взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным домом.

Умерла звезда советского кино Галина Волчек

В четверг, 26 декабря, не стало актрисы и режиссера Галины Волчек. Ей было 86 лет.

Причиной смерти стали отеки головного мозга и легких. Утром у нее начали отказывать органы. К вечеру актрисы не стало.

Народную артистку СССР, художественного руководителя Московского театра «Современник» Галину Волчек госпитализировали вечером 23 декабря в Москве.

Напомним, предсмертное фото популярной актрисы облетело сеть: "Ее любили многие...", пугающий кадр.

Как сообщала Politeka, беда случилась в семье популярной российской певицы: «состояние здоровья моей дочери…».

Также Politeka писала, что российскую звезду срочно госпитализировали: «пережила атаку…», первые подробности.