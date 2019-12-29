Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками "Л/ДНР" состоялся



В Донецкой области на КПВВ "Майорское" закончился процесс освобождения украинцев сообщает Politeka.net.



Процедура началась в 11:00. Обмен проходил в серой зоне. Всего "ЛНР" передала украинской стороне 25 пленных, а Украина - 63 человека.

Также украинцы, освобожденные в результате проведение большого обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", впервые связались с родными.

Освобожденным дали телефоны, чтобы те могли позвонить близким.

"Алло, мама, я уже в Украине, все хорошо. Все хорошо", – сообщил освобожденный украинец.

Также известно, что около 22 человека отказались участвовать в обмене между Украиной и террористами "Л/ДНР". Они выразили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.



Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 7 сентября 2019 года. Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.



А в рамках нормандского саммита в Париже президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились о еще одном обмене до конца этого года.





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Как сообщала Politeka, Россия и Украина договорились, раскрыты детали нового обмена пленными.

Также Politeka писала, что свежие кадры "освобожденного" Донецка потрясли украинцев.