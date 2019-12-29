Алкоголь, красная рыба и красная икра, которые импортируются в Украину, к новогоднему столу не сиганули в цене

Это стало возможным из-за укрепления гривны по отношению к доллару, сообщил директор украинской Ассоциации поставщиков и торговых сетей Алексей Дорошенко во время пресс-конференции, передает Politeka.

По его словам, для тех семей, которые покупают много импортных продуктов на праздник, цена существенно не ударит по бюджету. Более того, по некоторым позициям она даже снизится.

Итого, цена на импортное спиртное по сравнению с прошлым годом упала на 20%. Отметим, что отечественный алкоголь вырос в цене незначительно. Так, бутылка водки по сравнению с прошлым годом подорожала на три гривны, а шампанское – на две-три гривны.

Однако среднестатистическим украинцам придется выложить за отечественные продукты на 8-10% больше. Это связано с тем, что в стране подорожали овощи. Для самых незащищенных категорий населения, малообеспеченных и пенсионеров, новогодний стол станет дороже на 15%.

«К сожалению, рост цен отразится на столе среднего украинском, и чем беднее, тем более ощутимым будет рост цены по сравнению с прошлым годом. Блюда из картофеля окажутся самыми дорогими, если сравнивать с 2018 годом. При этом традиционно самые дорогие продукты, такие как рыба, и мясо, выросли в цене меньше», — рассказал эксперт.

Что же касается ключевого блюда Нового года для большинства украинцев, салата "Оливье", то его стоимость поднялась за год на семь процентов. Причем это – существенно меньше, чем в прошлые годы, когда он рос на 15-20% от Нового года к Новому году.

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