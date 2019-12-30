Синоптики дали прогноз погоды на 30 декабря

В ближайшие дни в Украине погода станет по-настоящему зимней. Появятся морозы, будет идти снег, а потом синоптическая ситуация снова изменится. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на украинский Гидрометцентр.

В понедельник ожидаются ночью морозы до 7 градусов на Западе и Севере, а в Центре и Киеве возможно немного выше, до 5 градусов. На Юге и Востоке ожидается до двух градусов ниже нулевой отметки.

Днем ожидается небольшой мороз от 0 до -2 градусов, на Юге возможно будет немного теплее, до +4. Осадки в понедельник не ожидаются.

31 декабря, во вторник, везде, кроме Юга, будет снег. Ночью морозы возможны до -7 градусов.

Первого января по всей Украине будет снег. Температура воздуха на Западе может быть до -2, а днем до +4. На Востоке до -1 ночью, а днем до +2.

В центральных областях столбик термометра будет показывать до -2, а днем ожидается до +3. На Юге возможна температура до -1, а днем до +4. В Киеве ожидается метель. Ночью около нуля, а днем до +3.

Сообщалось, что в украинских Карпатах заметили "призрака".

В украинских горах на горе Поп Иван сфотографировали уникальное оптическое явление – брокенский призрак

Соответствующее опубликовал на своей странице в Facebook спасатель из Калуша, начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак.

"Попиван. Брокенский призрак, тень обсерватории", – подписал он фото.

Пользователи с восторгом отреагировали на "призрака". Пост спасателя в соцсети собрал более трехсот лайков и почти тридцать репостов.

Отметим, что брокенский (или горный) призрак – это очень редкое оптическое явление в горной местности, когда наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном звезде. Такая тень может казаться очень огромной, иногда она окружена цветными кругами(так называемая глория).

Так, 31 декабря будет мороз — 4-5 градусов ниже нуля, а с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками.

Во второй половине дня возможен снег, но к вечеру он закончится. Температура к ночи понизится еще на один градус.

1 января все еще будет облачно, а столбики термометров покажут 7 градусов мороза. . Ждать осадки утром не стоит, а днем может пойти мелкий снег. Первый рассвет 2020 года можно будет встретить 7:29, а закат - в 15:57. Ночью ожидается -4°, днем - минус 3°.

Напомним, лютая зима внезапно ворвалась в Украину

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