Синоптики дали прогноз погоды на 30 декабря
В ближайшие дни в Украине погода станет по-настоящему зимней. Появятся морозы, будет идти снег, а потом синоптическая ситуация снова изменится. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на украинский Гидрометцентр.
В понедельник ожидаются ночью морозы до 7 градусов на Западе и Севере, а в Центре и Киеве возможно немного выше, до 5 градусов. На Юге и Востоке ожидается до двух градусов ниже нулевой отметки.
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Днем ожидается небольшой мороз от 0 до -2 градусов, на Юге возможно будет немного теплее, до +4. Осадки в понедельник не ожидаются.
31 декабря, во вторник, везде, кроме Юга, будет снег. Ночью морозы возможны до -7 градусов.
Первого января по всей Украине будет снег. Температура воздуха на Западе может быть до -2, а днем до +4. На Востоке до -1 ночью, а днем до +2.
В центральных областях столбик термометра будет показывать до -2, а днем ожидается до +3. На Юге возможна температура до -1, а днем до +4. В Киеве ожидается метель. Ночью около нуля, а днем до +3.
Сообщалось, что в украинских Карпатах заметили "призрака".
В украинских горах на горе Поп Иван сфотографировали уникальное оптическое явление – брокенский призрак
Соответствующее опубликовал на своей странице в Facebook спасатель из Калуша, начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак.
"Попиван. Брокенский призрак, тень обсерватории", – подписал он фото.
Пользователи с восторгом отреагировали на "призрака". Пост спасателя в соцсети собрал более трехсот лайков и почти тридцать репостов.
Отметим, что брокенский (или горный) призрак – это очень редкое оптическое явление в горной местности, когда наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном звезде. Такая тень может казаться очень огромной, иногда она окружена цветными кругами(так называемая глория).
Напомним, лютая зима внезапно ворвалась в Украину
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