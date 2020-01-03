Погода в Украине в ближайшие субботу-воскресенье, 4-5 января, будет с осадками

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Такую погоду вызовет атмосферный фронт, который придет в Украину 4 января. Мокрый снег и дождь в западных областях, на севере страны начнется еще вечером.

А вот в воскресенье, 5 января, осадки распространятся на большинство областей, но будут периодическими и ненадолго.

Ветер, согласно прогнозу будет дуть с Северо-Запада, умеренный, лишь в западных областях его порывы могут быть сильными.

Температура воздуха ночью 1-5 градусов, днем ​​1 + 5 градусов, в Крыму до + 5 + 8 градусов.

В Киеве 4 января вечером и 5 января ожидается местами мокрый снег и дождь, днем ​​в субботу еще побудет сухая погода. Ночная температура воздуха составит -2-4 градуса, дневная + 1 + 4 градуса.

На Сочельник и Рождество - небольшой и умеренный морозец, снег и мокрый снег более вероятен 7 января повсюду, кроме южной части Украины.

Напомним, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил, что климат в Украине изменился безвозвратно и о настоящей зиме стоить забыть.

По его словам, климатические изменения в Украине - это ужас.

"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", – отметил он.

Кроме того, главный синоптик страны отметил, что настоящую зиму украинцы почувствуют, но недолго.

"Зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания", – объяснил он и добавил, что если снег и выпадет, то продержится недолго.

По поводу грядущего лета синоптик заявил, что оно будет жарким.

Напомним, лютая непогода разорвет Украину на части, прогноз пугает.

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