Погода в Украине 4 января устроит приятный сюрприз, поскольку ожидаются прояснения и небольшие морозы

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, погода будет облачной с моментными прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Лишь в западных, Черниговской и Сумской областях будет небольшой мокрый снег и дождь.

На Прикарпатье возможен гололед. Ветер достигнет 5-10 м/с, а днем в западных областях ожидаются все 15-20 м/с.

Средняя температура воздуха составит 1-6 градусов мороза. На побережье Крыма будет 0-2 тепла ночью, а днем около 0-5 градусов. Жителям южных регионов стоит ждать до 7 градусов тепла.

В Киеве и области синоптики прогнозируют прояснения без осадков. На улице будет 1-6 мороза ночью. Днем воздух прогреется до 0-5 тепла.

Как сообщалось ранее, конец зимы приготовил для украинцев новые температурные качели и аномальную погоду. Синоптики утверждают, что изменения климата не могли не сказаться на погоде в Украине. Так, по прогнозам, оставшиеся месяцы зимы в нашей стране будут более теплыми, чем обычно.

Эта зима пока так и не успела порадовать украинцев морозом и обильными снегопадами. По словам экспертов, это связано с серьезными климатическими изменениями. Впрочем, надежда на по-настоящему зимнюю погоду сохраняется: синоптики предупреждают, что в Украину еще придут суровые морозы.

Ожидается, что ночная температура воздуха резко упадет уже на Рождество, достигнув сразу -20 градусов в Карпатах. Также похолодание ожидается на Крещение.

Напомним, январь сошел с ума, погода снова удивит украинцев: синоптики потрясли прогнозом.

Как сообщала Politeka, погода в Украине резко испортится: зима покажет на что способна.

Также Politeka писала, что худший сон синоптиков сбывается, аномальная зима захватила Украину.