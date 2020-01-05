За ликвидацию друга Путина начали мстить: жуткий план воплощают в жизнь, «в ход пустили…»

После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада (Ирак) в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.

Один из командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), командир гвардии в южной провинции Керман генерал Голамали Абухамзе сообщил, что ключевые американские цели в регионе были определены "давным-давно". Его заявление последовало после того, как президент страны поклялся отомстить за убийство генерала Сулеймани.

Госдеп США подтвердил, что Иран ранее определил цели своих ударов.

При этом в Багдаде прогремела серия взрывов. Сообщается, что взрывы прогремели в так называемой "зеленой зоне", в непосредственной близости от правительственных зданий Ирака и посольства США. Причем обстреливали, очевидно, именно американское посольство.

Украинцам придумали новый запрет: что нужно знать, чтобы избежать штрафов

В Украине вступили в силу новые ПДД касательно парковки автомобилей.

Причиной таких изменений стала популярность электромобилей.

После принятия закона о создании инфраструктуры для электромобилей владельцы электрических авто получили собственные парковочные места, на которых нельзя парковать машины с традиционным двигателем.

Кроме того, в Правила дорожного движения добавят три новых дорожных знака: "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

За неправильную парковку водителям электромобилей грозит штраф в размере от 340 до 510 гривен, а инспекторы по парковке получили разрешение эвакуировать авто нарушителя.

Умер легендарный актер и медиум, которого знали все: "Медики оказались бессильны"

Популярный британский актер и телеведущий Дерек Акора скончался после того, как пробыл в коме.

"Прощай, моя любовь! Я буду скучать по тебе вечно! Я с грустью вынуждена сообщить, что мой любимый муж Дерек умер после очень короткой болезни. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня - я всегда буду вам благодарна",- говорится в сообщении.

Последние пару дней Дерек Акора провел в коме.

Он был популярен благодаря телесериалу о паранормальных явлениях Most Haunted. Кроме того, у Дерека также был собственный проект "Города-призраки Дерека Акоры".

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, внезапно умер популярный музыкант, Snoop Dogg сообщил о страшной трагедии.

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