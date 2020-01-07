Православные украинцы празднуют Рождество Христово 7 января. Накануне в Украине существует еще один праздник - Святая Вечеря или Сочельник. Всегда приятно получить теплые поздравления. Но не менее приятно поздравлять близких самим. Хороший способ порадовать и донести свое пожелание - открытка.
Рождество - это христианский праздник. Для верующих оно имеет особое значение. Ведь библейская история гласит, что Иисус искупил грехи всего человечества. Поэтому следует помнить о христианских ценностях: доброте, щедрости, искренности, милосердии, уважении. Кроме того, 6-7 января в Украине исполняют песни-колядки.
Все это можно отразить в рождественских открытках. В 2020 году в Интернете полно картинок и готовых вариантов, чтобы отправить их своим близким. В этом материале можно ознакомиться с интересными примерами.
Кошевой из Квартала 95 похвастался жаркими развлечениями с женой: "Я, панамка и живот"
Наташу Королеву в мини засняли с российским актером, видео взорвало сеть: "Черт попутал"
MARUV без латекса застукали в самый пикантный момент: засунула руку в штаны и...
Галкин поразил выходкой в постели, «у всех на виду»: кадры облетели сеть
Открытки для детей
При выборе открытки нужно учитывать специфику детских интересов. Малыши и даже школьники любят яркие открытки. Поэтому лучше всего подобрать картинку в мультяшном стиле. Как правило, дети не очень ценят пожелания. Поэтому главный акцент должен быть на визуальной составляющей.
Ребенку будет очень приятно, если его поздравит с Рождеством любимый персонаж. Например, если мальчик любит фантастическую сагу “Звездные войны”, можно сделать открытку с изображением мастера Йоды в рождественском стиле. Такие можно бесплатно найти в сети.
Для детей постарше стоит добавить к картинкам интересные стихи. Он должен передавать атмосферу праздника и объяснять его суть. Помните, что дело не в подарках и не богатом столе, а в рождении Иисуса Христа. Вот пример хорошего стиха для ребенка:
Мальчик-Бог в яслях родился
Среди осликов, ягнят.
Мир звездою осветился
Среди парящих ангелят.
И подумал ослик серый,
Посмотрев Иисусу в глазки:
“Он принес добро и веру,
Сострадание и ласку!”
Щенок вылез из-под лавки
И увидел трех гостей
Привезли волхвы подарки
И с Востока воз сластей.
***
В этот светлый праздник –
Праздник Рождества
Мы друг другу скажем
Теплые слова.
Тихо снег ложится:
За окном зима,
Чудо здесь свершится
И зажжет сердца.
***
Рады взрослые и дети —
Праздник лучший на планете:
Рождество приходит в дом,
Чтобы счастье было в нем.
Будут сказки и подарки
И от конкурсов всем жарко.
Будет елка, снег, друзья
И веселый ты и я.
Будут гости, серпантин,
Фейерверк, и не один.
Так мы встретим Рождество,
Чтоб оно еще пришло!
Открытки своими руками
Выбор в магазинах не всегда соответствует ожиданиям. Порой, даже в Интернете сложно найти интересную поздравительную открытку, которая бы соответствовала всем требованиям. Особенно привередливые украинцы могут сделать оригинальное поздравление своими руками и подарить его близкому человеку.
Этот вариант подойдет только тем людям, которые дружат с рукоделием. Ведь нужно не только придумать концепцию, но еще и все красиво нарисовать, вырезать, наклеить. Как альтернатива - можно сделать интересную открытку в графическом редакторе на компьютере, а затем просто распечатать ее на хорошей бумаге.
В качестве главного элемента стоит выбрать рождественские традиции. Например - елочку. Ее довольно просто сделать объемной и подать в виде аппликации.
Вместо привычных бумажек и картонок можно подать открытку в необычном формате. Например, в виде чехла для смартфона.
Анимированные открытки
Если уж взялись делать поздравительные открытки на компьютере и неплохо разбираетесь в технологиях - можно сделать “живые” изображения. Конечно, такие картинки не распечатаешь на бумаге. Но в 2020 году почти никто не дарит близким бумажные письма или открытки. Поэтому никто не обидится посланию в социальных сетях или мессенджерах.
В таком случае хорошо подойдут мерцающие элементы. Например, звезда над Вифлеемом, лучи света, нимбы ангелов. Помимо рождественских мотивов, можно пригодится зимняя или новогодняя анимация: блестящий иней, яркие огоньки гирлянд и т.д.
Изображение рекомендуется дополнить сверкающей надписью. Это может быть как стишок, так и проза. Важно пожелать именно то, что нужно человеку больше всего.
Прикольные открытки на православное Рождество
С правильным подходом открыткой можно не только поздравить, но и развеселить. Достаточно подобрать забавную картинку и написать смешной, шуточный текст. Вот пример стихотворения:
Поздравляю с Рождеством!
Празднуй ты его с умом:
Чтоб не лечь лицом в салат,
Чтоб в семье был мир и лад.
Счастье пусть к себе поманит
И надежды не обманет:
Целый денежный мешок
Пусть тебя повергнет в шок!
Хорошее пожелание не обязательно должно рифмоваться. В прозе можно выразить не менее глубокие мысли и прикольные поздравления:
“Поздравляю с Рождеством Христовым и желаю от души, чтобы стол ломился от вкусностей и деликатесов, чтоб за этим столом собирались дорогие сердцу человечки, чтобы в доме, куда не кинься, валялись деньги, чтобы счастье было липучим, приставучим и никуда не смогло удрать!”.
Напомним, какие блюда приготовить 6-7 января: лучшие рецепты на Сочельник и Рождество.
Как сообщала Politeka, названа главная опасность 2020 года: как не навлечь на себя беду.
Также Politeka писала, астролог раскрыла будущее Зеленского в 2020 году, вздрогнет вся Украина.