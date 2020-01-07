Смотрите картинки, стихи и прозу для открыток на Рождество

Православные украинцы празднуют Рождество Христово 7 января. Накануне в Украине существует еще один праздник - Святая Вечеря или Сочельник. Всегда приятно получить теплые поздравления. Но не менее приятно поздравлять близких самим. Хороший способ порадовать и донести свое пожелание - открытка.

Рождество - это христианский праздник. Для верующих оно имеет особое значение. Ведь библейская история гласит, что Иисус искупил грехи всего человечества. Поэтому следует помнить о христианских ценностях: доброте, щедрости, искренности, милосердии, уважении. Кроме того, 6-7 января в Украине исполняют песни-колядки.

Все это можно отразить в рождественских открытках. В 2020 году в Интернете полно картинок и готовых вариантов, чтобы отправить их своим близким. В этом материале можно ознакомиться с интересными примерами.

Открытки для детей

При выборе открытки нужно учитывать специфику детских интересов. Малыши и даже школьники любят яркие открытки. Поэтому лучше всего подобрать картинку в мультяшном стиле. Как правило, дети не очень ценят пожелания. Поэтому главный акцент должен быть на визуальной составляющей.

Ребенку будет очень приятно, если его поздравит с Рождеством любимый персонаж. Например, если мальчик любит фантастическую сагу “Звездные войны”, можно сделать открытку с изображением мастера Йоды в рождественском стиле. Такие можно бесплатно найти в сети.

Для детей постарше стоит добавить к картинкам интересные стихи. Он должен передавать атмосферу праздника и объяснять его суть. Помните, что дело не в подарках и не богатом столе, а в рождении Иисуса Христа. Вот пример хорошего стиха для ребенка:

Мальчик-Бог в яслях родился

Среди осликов, ягнят.

Мир звездою осветился

Среди парящих ангелят.

И подумал ослик серый,

Посмотрев Иисусу в глазки:

“Он принес добро и веру,

Сострадание и ласку!”

Щенок вылез из-под лавки

И увидел трех гостей

Привезли волхвы подарки

И с Востока воз сластей.

***

В этот светлый праздник –

Праздник Рождества

Мы друг другу скажем

Теплые слова.

Тихо снег ложится:

За окном зима,

Чудо здесь свершится

И зажжет сердца.

***

Рады взрослые и дети —

Праздник лучший на планете:

Рождество приходит в дом,

Чтобы счастье было в нем.

Будут сказки и подарки

И от конкурсов всем жарко.

Будет елка, снег, друзья

И веселый ты и я.

Будут гости, серпантин,

Фейерверк, и не один.

Так мы встретим Рождество,

Чтоб оно еще пришло!

Открытки своими руками

Выбор в магазинах не всегда соответствует ожиданиям. Порой, даже в Интернете сложно найти интересную поздравительную открытку, которая бы соответствовала всем требованиям. Особенно привередливые украинцы могут сделать оригинальное поздравление своими руками и подарить его близкому человеку.

Этот вариант подойдет только тем людям, которые дружат с рукоделием. Ведь нужно не только придумать концепцию, но еще и все красиво нарисовать, вырезать, наклеить. Как альтернатива - можно сделать интересную открытку в графическом редакторе на компьютере, а затем просто распечатать ее на хорошей бумаге.

В качестве главного элемента стоит выбрать рождественские традиции. Например - елочку. Ее довольно просто сделать объемной и подать в виде аппликации.

Вместо привычных бумажек и картонок можно подать открытку в необычном формате. Например, в виде чехла для смартфона.

Анимированные открытки

Если уж взялись делать поздравительные открытки на компьютере и неплохо разбираетесь в технологиях - можно сделать “живые” изображения. Конечно, такие картинки не распечатаешь на бумаге. Но в 2020 году почти никто не дарит близким бумажные письма или открытки. Поэтому никто не обидится посланию в социальных сетях или мессенджерах.

В таком случае хорошо подойдут мерцающие элементы. Например, звезда над Вифлеемом, лучи света, нимбы ангелов. Помимо рождественских мотивов, можно пригодится зимняя или новогодняя анимация: блестящий иней, яркие огоньки гирлянд и т.д.

Изображение рекомендуется дополнить сверкающей надписью. Это может быть как стишок, так и проза. Важно пожелать именно то, что нужно человеку больше всего.

Прикольные открытки на православное Рождество

С правильным подходом открыткой можно не только поздравить, но и развеселить. Достаточно подобрать забавную картинку и написать смешной, шуточный текст. Вот пример стихотворения:

Поздравляю с Рождеством!

Празднуй ты его с умом:

Чтоб не лечь лицом в салат,

Чтоб в семье был мир и лад.

Счастье пусть к себе поманит

И надежды не обманет:

Целый денежный мешок

Пусть тебя повергнет в шок!

Хорошее пожелание не обязательно должно рифмоваться. В прозе можно выразить не менее глубокие мысли и прикольные поздравления:

“Поздравляю с Рождеством Христовым и желаю от души, чтобы стол ломился от вкусностей и деликатесов, чтоб за этим столом собирались дорогие сердцу человечки, чтобы в доме, куда не кинься, валялись деньги, чтобы счастье было липучим, приставучим и никуда не смогло удрать!”.

Напомним, какие блюда приготовить 6-7 января: лучшие рецепты на Сочельник и Рождество.

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