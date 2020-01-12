Зеленский экстренно обратился к украинцам из-за трагедии с Боингом: «Будут наказаны»

Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне признания Ираном вины в крушении Боинга 737 авиакомпании МАУ под Тегераном.

Вечером в субботу, 11 января, президент Украины выступил с видеообращением к гражданам по итогам телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани.

«В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны», - заявил президент.

Он рассказал, что в ходе телефонного разговора Рухани принес свои извинения Украине и официально признал, что самолет МАУ был сбит Ираном.

Путин выдвинул требование по Донбассу: «должен стать бессрочным»

Президент России Владимир Путин считает, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным.

Такое заявление он сделал в ходе бриинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому регулированию. Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в минских соглашениях", – высказался президент РФ.

По его словам, минские соглашения остаются безальтернативными.

Бунт в Тегеране из-за "Боинга": полиция травит людей газом, слышна стрельба

В Иране на митинге памяти жертв крушения украинского Боинга начались столкновения протестующих с полицией

Вечером в субботу, 11 января, в Иране вспыхнули массовые протесты. Люди вышли на улицы после того, как их правительство признало, что украинский Боинг 737, на борту которого находилось 176 человек, 8 января был сбит под Тегераном иранской ракетой. Большинство пассажиров самолета были иранцами, и сейчас жители страны требуют жесткого наказания для ее руководства.

Люди выкрикивают антиправительственные лозунги и скандируют: «Бесстыдник», «Смерть диктатору!». На фоне накалившейся обстановки начались столкновения протестующих и полиции.

Напомним, пассажиров самолета МАУ можно было спасти: появилось сенсационное заявление.

Как сообщала Politeka, последние секунды жизни пассажиров рокового рейса в Иране: «Одна улика объяснила все».

Также Politeka писала, что у Зеленского показали, что осталось от украинского "Боинга".