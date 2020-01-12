Ранее Иран предложил передать черные ящики Боинга на расшифровку именно французским специалистам

Расшифровывать бортовые самописцы сбитого в Иране Boeing МАУ Франция не будет

Об этом свидетельствует сообщение в Twitter французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Бюро подтвердило свое участие в техработе по расшифровке черных ящиков.

Отмечается, что расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ проведут в Украине.

"Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков… Эта работа будет сделана в Украине", - указано в сообщении.

Также в Бюро отметили, что сообщать о сроках расследования является обязанностью иранской стороны.

Напомним, МАУ уличили во лжи Иран, который, как выяснилось, действительно сбил украинский лайнер ракетой.

Стало известно, что пилоты украинского Боинга 737 вопреки заявлениям Ирана выходили на связь с диспетчером перед катастрофой.

Экипаж самолета МАУ точно выполнял все указания диспетчеров.

«Тот поворот, который осуществлял пилот, все маневры были определены башней. Такова траектория движения почти всех бортов, вылетающих из этого аэропорта. Пилот полностью выполнял команду диспетчера», - подчеркнул источник.

Эти слова подтвердил и вице-президент «Международный авиалиний Украины» Игорь Сосновский. Он сообщил о том, что экипаж оставался на связи с диспетчерами до последнего.

«Чистейшая фразеология переговоров: им дали "набирать и поворачивать". Они ответили – "набирать и поворачивать". После этого все оборвалось», - заявил Сосновский, пояснив, что замолчать пилоты могли только из-за взрыва.

Вице-президент МАУ подчеркнул, что авиакомпания выполняет рейсы в Иран пять раз в неделю, и в тот злополучный день все шло как обычно.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

Также Politeka писала, что Иран согнал на место крушения Боинга бульдозеры, правду могут скрыть.