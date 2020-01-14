"Как их зомбируют и стирают память?"

Российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич своим постом поднял больную тему, как оказалось, для многих

Как передает Politeka.net, певец высказался о советском политике Михаиле Горбачеве в соцсети Фейсбук. По словам Макаревича, тот не заслужил, чтобы его "поливали дер*мом". А тех, кто это делают, звезда обозвал "мразями".

"Интересно, что Горбачева поливают в сети дерьмом именно те мрази, которым он дал свободу - в частности заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило", - написал Макаревич.

Своими словами музыкант разжег конфликт в комментариях. Пользователи сети спорят о том, каким же был "совок" - хорошим или плохим, и какова роль в его развале Горбачева. Примечательно, что сам Макаревич отмалчивается и не вступает в полемику.

Мнения комментирующих разделились: одни удивляются желанию других вернуться в СССР, где "штопанные колготки" и "одна колбаса". А некоторые намекнули на то, что не музыкантам и актерам судить о политике и политиках - камень в огород Макаревича.

"Совки тоскуют по стране, в которой они существовали, где из колбас была одна с бумагой, женщины ходили в штопанных колготках, все подтирались тем, что читать было не возможно, а выехать заграницу могли лишь партийные и все одевались как инкубаторские. И вот этой страны им не хватает"