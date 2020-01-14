Российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич своим постом поднял больную тему, как оказалось, для многих

Как передает Politeka.net, певец высказался о советском политике Михаиле Горбачеве в соцсети Фейсбук. По словам Макаревича, тот не заслужил, чтобы его "поливали дер*мом". А тех, кто это делают, звезда обозвал "мразями".

макаревич

"Интересно, что Горбачева поливают в сети дерьмом именно те мрази, которым он дал свободу - в частности заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило", - написал Макаревич.

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Своими словами музыкант разжег конфликт в комментариях. Пользователи сети спорят о том, каким же был "совок" - хорошим или плохим, и какова роль в его развале Горбачева. Примечательно, что сам Макаревич отмалчивается и не вступает в полемику.

Мнения комментирующих разделились: одни удивляются желанию других вернуться в СССР, где "штопанные колготки" и "одна колбаса". А некоторые намекнули на то, что не музыкантам и актерам судить о политике и политиках - камень в огород Макаревича.

горбачев

"Совки тоскуют по стране, в которой они существовали, где из колбас была одна с бумагой, женщины ходили в штопанных колготках, все подтирались тем, что читать было не возможно, а выехать заграницу могли лишь партийные и все одевались как инкубаторские. И вот этой страны им не хватает"

"Они и мечтали сидеть безответственными секретарями при "великой ядерной державе". И сейчас или продолжают мечтать или такими "а-ля-секретарями" работают".
 
"Есть такой «сорт» людей, которым не угодишь и они будут вечно не довольны. Ихнее нытьё не сходит с экранов телевизора круглые сутки, от Ленина до Путина все виноваты"
 
"Музыканты как и актеры, не самые умные в плане трактовки политики"
 
"Я обратил внимание, что Андрей Вадимович не участвует в полемике , которая разворачивается в комментариях..."
 
"А его разве не за что поливать? Например, за Вильнюс, Тбилиси."
 
"Мистика как-то. Как их зомбируют и стирают память? Ведь здравомыслящие люди понимают насколько отсталыми мы были и что всю страну имели КГБшники и чиновнички партийные."