Погода в Украине 15 января готовит неожиданный поворот, поскольку столбики термометров покажут небывалые «плюсы»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр.

«15 января в Украине без осадков. Ночью и утром в Карпатах, южных, восточных и большинстве центральных областей местами туман. Ветер преимущественно юго-западный (на юге страны - юго-восточный), 5-10 м/сек», - говорится в сообщении.

Синоптики утверждают, что ночью будет от 1 тепла до 4 мороза. В Карпатах и Прикарпатье местами ожидается до 6-11 мороза. А вот в западных регионах будет до 9 градусов по Цельсию.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань, который довольно точно дает прогнозы на длительные промежутки времени, рассказал о том, какой будет весна 2020 года в Украине.

По словам синоптика, после теплой осени и достаточно мягкой зимы украинцев ждет очень неприятная весна с морозами и засухами к концу сезона. Горбань прогнозирует, что к концу марта нас ждут сильные морозы, в апреле будет холодно и сыро, как осенью, а в мае станет настолько жарко, что наступит засуха.

«До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле - холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май - жаркий и засушливый, в середине - более двух недель без осадков», - отметил специалист.

Как объясняет эксперт, по классификации Брюсова календаря 2020 год – это год Луны. В такие года весна очень холодная, особенно ее первая половина. Горбань добавил, что этой весной не стоит ждать сильных осадков. Именно из-за отсутствия дождей в мае наступит очень засушливый период. Правда, уже летом нехватка осадков восполниться сполна. По словам Горбаня, в первые месяцы лета нас ждут частые дожди и прохладная погода.

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