Пропагандисты в "ДНР" в очередной раз рассказали о "страшной жизни" в Украине
Как передает Politeka.net, на этот раз террористы "определили" Винницу на запад Украины и рассказали, что там начали продавать консервы "с кусочками русскоязычных младенцев".
Такие бредовые заявления прозвучали в эфире пропагандистских каналов. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В ассортименте, который распространяли на украинских рождественских ярмарках, также были представлены консервы под названиями "Сепар в сметане, масле", "Память деду в томате" и "Снегирь православный с мощами Кобзона".
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"Это не абсурд, а всего лишь новые продукты питания на Западной Украине. Линейки консервов начали выпускать в Виннице в продажу совсем недавно. Громкие провокационные названия отражают ненависть к жителям Донбасса. В добавке надпись: "содержит кусочки русскоязычных младенцев", а в дополнении к консервам идут еще и соусы "Смерть врагам"", – жалуются пропагандисты.
По словам ведущего, украинские политтехнологи перешли к "каннибализму".
"Еще вчера жизнь человека была главной ценностью, что было прописано в Конституции Украины, а уже сегодня от братоубийственной войны украинские политтехнологи перешли к "каннибализму"", – отметил "эксперт" на телеканале "ДНР".
Ранее журналист Роман Цимбалюк рассказал, почему президент России Владимир Путин хочет особого статуса для Донбасса.
По его словам, Путин агрессивно добивается этого, чтобы уничтожить суверенитет всего государства.
Кроме того, он может использовать это для сохранения власти после окончания своей каденции в 2024 году.
Также мы сообщали, что жители «ДНР» возмущены резким ростом цен в «республике», и их терпение уже на исходе.
Люди, живущие в оккупированном Донецке, боятся, что повышение стоимости продуктов и бензина продолжится и дальше,
Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.
Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе
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