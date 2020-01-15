Пропагандисты в "ДНР" в очередной раз рассказали о "страшной жизни" в Украине



Как передает Politeka.net, на этот раз террористы "определили" Винницу на запад Украины и рассказали, что там начали продавать консервы "с кусочками русскоязычных младенцев".

Такие бредовые заявления прозвучали в эфире пропагандистских каналов. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)





В ассортименте, который распространяли на украинских рождественских ярмарках, также были представлены консервы под названиями "Сепар в сметане, масле", "Память деду в томате" и "Снегирь православный с мощами Кобзона".

"Это не абсурд, а всего лишь новые продукты питания на Западной Украине. Линейки консервов начали выпускать в Виннице в продажу совсем недавно. Громкие провокационные названия отражают ненависть к жителям Донбасса. В добавке надпись: "содержит кусочки русскоязычных младенцев", а в дополнении к консервам идут еще и соусы "Смерть врагам"", – жалуются пропагандисты.