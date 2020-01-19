Люди, которые проживают на подконтрольных боевикам территориях Донецкой и Луганской областей, жалуются на беспредел террористов на блокпостах

Как сообщает «ДонПресс», проезд через блокпосты на Бахмутском направлении стал занимать намного больше времени из-за проверок. Своим печальным опытом люди делятся в соцсетях.

«Проезд через Майорск стал занимать намного больше времени, на нашей стороне начали лазить в контактах и переписках в телефоне, задалбывать вопросами о цели пребывания, родственниках в Украине. Что за бред?», – возмущаются жители ОРДО.

Под «нашей стороной» имеется в виду сторона, подконтрольная террористам.

В то же время, отмечают люди, на украинском блокпосту таких проблем нет, пропуск проходит четко и быстро.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Донбасса, которые в 2014 году звали Путина и ложились под колеса украинских танков, сегодня штурмуют подконтрольную Украине территорию ради пенсий и соцвыплат.

Пограничники из состава Объединенных сил задержалу группу лиц, которые незаконно пересекли линию разграничения в Луганской области. Соответствующее видео появилось в Twitter МВД Украины.

Согласно поданной информации, жители оккупированных территорий хотели незаконно попасть на территорию, подконтрольную Украине, чтобы получить соцвыплаты.

Прикордонники зі складу Об’єднаних сил викрили групу осіб, які незаконно перетнули лінію розмежування



Жителі окупованих територій хотіли незаконно потрапити на територію підконтрольну Україні аби отримати соцвиплати



Деталі: https://t.co/Vx9vmB1Qkq pic.twitter.com/NnntpjxJpr — МВС України (@MVS_UA) January 11, 2020

Мы также рассказывали, что представители так называемой «народной милиции ДНР» начали конфискацию автомобилей, на которых номерные знаки Украины.

Как известно, в «ДНР» и «ЛНР» объявили о перерегистрации всех транспортных средств, которые находятся на территории ОРДЛО. Водители должны были пройти регистрацию и получить номерные знаки «молодых республик». К тем, кто отказывался проходить регистрацию, применяли санкции, начиная от штрафов и заканчивая конфискацией машин.

Напомним, история луганских детей ошеломила украинцев.

Как сообщала Politeka, страны ЕС предприняли неожиданный шаг для возвращение Донбасса.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.