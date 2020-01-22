Люди больше не ведутся на рассказы о том, что российский паспорт – это круто

Активность жителей оккупированных территорий в плане получения паспортов РФ заметно пошла на убыль, и боевики решили мотивировать людей обзавестись ксивой с двухглавым орлом

Для этого у оккупационных властей имеется целый ряд уловок, передает информационное агентство «Донбасс».

Так, «добровольцев», которые служат в первом и втором «армейских корпусах», грозятся невыплатой денежного довольствия и лишением выходных, если у них нет российского паспорта.

В больницах к людям, которые лечатся на стационаре, периодически заходят с проверкой, и тех, у кого нет паспортов РФ, пугают принудительной выпиской с формулировкой «за нарушение режима лечения».

Кошмарят боевики и руководство бюджетных и частных организаций и предприятий, в том числе и руководителей учебных заведений, предупреждая об увольнении с работы, если у них не будет российского паспорта.

Для того, чтобы получить этот документ, жителям оккупационных регионов сначала надо иметь паспорт «ДНР» или «ЛНР». Поэтому выдавать их стали по упрощенной процедуре в связи с местными выборами, которые грядут на востоке Украины. Указание раздавать паспорта всем, кто желает проголосовать, уже получили представители органов местного самоуправления.

Ранее мы писали о том, что жители ОРДЛО не горят желанием получать российский паспорт, поскольку в нем нет прописки. Таким образом человек, который стал обладателем документа, не может получить ни пенсию, ни соцвыплаты, ни взять кредит или оформить медицинскую страховку. Чтобы «активировать» все, что дает аналогичный документ гражданам России, жителям Донбасса необходимо прописываться на территории РФ, а подобная возможность есть далеко не у каждого.

Напомним, Россия наигралась Донбассом и решила "подзабить".

Как сообщала Politeka, оккупанты устроили массовый отлов на Донбассе.

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