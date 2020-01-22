Визит инспектора Минобороны в столичный военный госпиталь ознаменовался весьма неожиданными заявлениями

Чиновник из МО приехал в лечебное учреждение после того, как почитал в сети посты волонтеров о потребностях для раненых, рассказала на своей странице в соцсети волонтер Наталия Юсупова.

«Вердикт руководства таков, что МО всем обеспечивает, а Вы балуете военных, все преувеличиваете и искажаете реальность», – отметила она.

Женщина подчеркнула, что на момент визита чиновника ее не было в госпитале. Если бы она лицом к лицу встретилась с инспектором, ей было бы что ему рассказать.

«Давить им на совесть бесполезно, у них ее нет. Они и их родственники не имеют ранения, не лечатся в обычных палатах, не кушают госпитальное питание и,тем более, их не лечат дешевыми препаратами сомнительного качества», – пишет Наталья.

Юсупова рассказывает, что все годы, что она помогает раненым, на нее осуществляют жесткое давление:

«Меня ругает начальство за мои посты и за мои высказывания. Меня оскорбляли «офицеры» в погонах, писали маты и угрозы в фб, мол, я всем надоела, все ждут, когда я уйду, стучали начальству, придумали небылицы, сплетни и интриги. Я убивалась с кухней за питание, доходило до крика, обид и слез».

Поэтому, подчеркивает автор, ничего нового в выводах чиновника Минобороны для нее нет, а в очередной раз воевать с ними и кому-то что-то доказывать она больше не намерена, поскольку это слабые люди. Более того, отмечает Наталья, скандалить она не станет и из уважения к людям, которые спасают раненых героев, вытаскивая их с того света, а также к волонтерам, помогающим военным каждый день.

«Командованию и всяким инспекторам, хотелось бы напомнить, что госпитали – это не частная собственность. Сегодня Вы у власти, а завтра Вы никто. Вы бы лучше воевали за новые ремонты, новое оборудование, чистоту и лучшие медикаменты, тогда бы у Вас не было времени воевать с волонтёрами», – не сдерживала эмоций Юсупова.

Она посоветовала чиновникам из МО признать, что они сами не справляются, и сказать спасибо неравнодушным гражданам, которые не стоят в стороне.

«Вспомните, что Вы давали присягу офицера и что честь Офицера превыше всего», – подытожила волонтер.

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