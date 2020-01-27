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Ракетные удары обрушились на посольство США в Ираке, есть пострадавшие: подробности атаки

Посольство США в столице Ирака Багдаде подверглось ударам реактивной "Катюши" в воскресенье, 26 января.



По предварительной информации, в результате атаки пострадали как минимум три человека.

По информации иракского телеканала Alsumaria News, пять ракет "Катюши" упали в "зеленой зоне" Багдада, одна из которых попала в посольство.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди подтвердил факт ракетного обстрела и выступил с его осуждением. Пока никто не взял ответственность за удар. Силы безопасности Ирака, по словам Махди, расследуют обстоятельства нападения на американское посольство.

Госдепартамент Соединенных Штатов уже призвал власти Ирака "выполнять свои обязательства по защите дипломатических объектов".

Доллар и евро уйдут на дно, гривна уготовила решающую атаку: свежий курс от НБУ

Курс валют в Украине в понедельник, 27 января, может удивить новым наступлением гривны.

Об этом говорится в свежем курсе валют от Национального банка Украины.

Так, за доллар США в понедельник придется отдать 24,33 гривен.

За евро по официальному курсу вам придется заплатить 26,84 гривен.

Таким образом позиции гривны значительно усилятся по сравнению с курсом на пятницу, когда за доллар предлагали 24,52 гривны, а за евро - 27.19.

Зеленский сообщил о трагедии: "Страшная потеря близкого человека"

26 января на востоке Украины погибли двое бойцов ООС.

На трагедию мгновенно отреагировал президент Владимир Зеленский.

«…погибли сразу два наших парня. Один во время обстрела, второй – подорвался. Это означает, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо стараться ее завершить».

В сообщении от имени гаранта отмечается, что в этом году уже одиннадцать украинских военных погибли в боях:

«Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память».

Всплыла правда, как Трамп шантажировал Украину: подробности громкого скандала

Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа, подтвердил, что американский лидер действительно заморозил военную помощь Украине с целью получить желаемое

Болтон описал ситуацию в неопубликованных мемуарах, передает газета The New York Times. По его информации, Трамп затянул с военной помощью для Украины в размере 391 млн долларов с тем, чтобы заставить тогдашнее правительство начать расследование в отношение сына его политического конкурента Джо Байдена Хантера.

Также Болтон в своих мемуарах утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео, а также главой Минобороны Марком Эспером пытался убедить Трампа разблокировать помощь, но тот был непреклонен.

"Президент Трамп в августе сказал своему советнику по вопросам национальной безопасности, что он намерен в дальнейшем замораживать 391 млн долларов военной помощи Украине, пока официальный Киев не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена", - говорится в сообщении.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

Также Politeka писала, что Трамп приказал заморозить помощь Украине: всплыли детали.