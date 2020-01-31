Владимир Цемах является подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing-777

В сети сообщили об убийстве фигуранта расследовании катастрофы малазийского лайнера МН-17 на Донбассе Владимира Цемаха

Новость появилась на российском пропагандистском ресурсе RT, однако вскоре была удалена, пишет «Апостроф».

Тем не менее, в сети сохранились скриншоты якобы взломанной переписки родственников Цемаха.

Из переписки следует, что Цемах уехал в Москву по делам 26 января 2020 года, после чего связь с ним была потеряна.

Новость была доступна на сайте в течение примерно пяти минут, а затем исчезла. Вполне вероятно, что информация не соответствует действительности и является вбросом.

Как известно, Владимир Цемах является подозреваемым и основным свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing-777. Тогда погибли все находившиеся на его борту 298 человек.

Цемах дал интервью, в котором заявил, что в Нидерландах ему предлагали гражданство и возможность проживания

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк подтвердила, что допросом Цемаха занималась Международная совместная следственная группа.

При этом Мосдейк уточнила, что Цемах является человеком, который «представляет интерес для Международной совместной следственной группы».

Она добавила, что разговоры всегда являются конфиденциальными, поэтому не стала вдаваться в детали допроса. Действительно ли Цемаху предлагали домик в Нидерландах и гражданств – неизвестно.

Ранее в сети появилось видео, как Цемах признался, что помогал прятать «Бук», которым сбили пассажирский Боинг МН17.

Отметим, также Цемах был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в сентябре 2019 года. Тогда удалось вернуть домой 35 украинцев.

Дочь фигуранта Мария Левченко-Цемах сообщила, что Цемах с РФ вернулся жить в «ДНР».

Напомним, Цемаху нанесли неожиданный удар.

Как сообщала Рoliteka, Россия слила Цемаха.

Также Рoliteka писала, что всплыла позорная ошибка при обмене пленными.