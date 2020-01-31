История с брошенными малолетними детьми в аэропорту Шереметьево получила продолжение

Родной отец бросил двоих малолетних детей в аэропорту. Инцидент случился, 26 января, в московском аэропорту Шереметьево, куда мужчина прилетел с сыновьями 5 и 7 лет из Хабаровска.

У ребят нашли записку, которую оставил им родитель. В ней мужчина указал, что у него нет средств для того, чтобы содержать детей, и поэтому он их оставляет. Вскоре полиция обнаружила отца и мать детей. Российские СМИ выяснили, что их мать, жительница Комсомольска-на-Амуре, даже не считала сыновей родными.

Как оказалось мать детей Ольга не интересовалась судьбой мальчиков с весны прошлого года. Причиной такого жестоко поведения стала наладившаяся личная жизнь женщины.

Сейчас она беременна от нового любовника, которому даже не соизволила сказать о том, что у нее уже есть дети. Дошло до того, что она называла мальчиков не родными, а приемными детьми.

Из-за стресса после допросов состояние Ольги Пушкаревой ухудшилось, и ее отправили в больницу из-за риска преждевременных родов.

Что же касается малышей, то недавно их выписали из больницы и перевели в социально-реабилитационный центр, который находится в Подмосковье. Там с ними проводят беседы психологи и педагоги.

Врачи оценивают состояние детей, как удовлетворительное. Их отца, 41-летнего Виктора Гаврилова выпустили под подписку о невыезде. Мужчину обвиняют по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности. Она подразумевает год лишения свободы. Детей ему отдать не смогут.

Социальные службы приняли решение, что дети будут переданы бабушке.