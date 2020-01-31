Появились тревожные вести с Донбасса, похоже оккупант готовится к очередному военному прорыву

Как сообщает Politeka.net, представители группы «Информационное сопротивление» сообщили, что с 21 по 30 числа с территории Российской Федерации на неподконтрольную Киеву часть Востока Украины было переброшено свыше полторы тысячи тонн горюче-смазочных материалов и до 750 тонн других предметов материально-технического снабжения.

Ко всему прочему, с территории России на часть земель временно оккупированных представителями незаконных вооруженных формирований , прибыла тяжелая военная техника.

Уточняется, что тяжелая техника пришла в населенный пункт Дьяково. В частности, туда прибыло около двенадцати грузовых автомобилей «Урал», загруженных боеприпасами для разнообразного назначения.

Кроме этого, из Российской Федерации на Донбасс перебросили около двадцати пяти грузовых транспортных средств армейского типа. Они были завезены через неконтролируемый ВСУ пропускной пункт «Вознесеновка».

Также ранее сообщалось, что российскому населению совершенно безразлична судьба жителей Донбасса.

Такое заявление прозвучало от украинского экономиста Олега Пендзина.

"Россиян абсолютно не волнует судьба людей на Донбассе, ведь это не их территория. Тем более у них достаточно жесткие позиции по этому вопросу", - утверждает эксперт.

Напомним, известный россиянин рассказал, кто сдал Донбасс, и обратился к Зеленскому.

Как сообщала Politeka, кара настигла боевиков «ЛДНР», началась зачистка командиров.

Также Politeka писала, что поездка в Украину трагично закончилась для десятков жителей ОРДЛО.