Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе: Пойдет на уступки и...

Владимир Путин пойдет на уступки по оккупированному Донбассу для реализации спецоперации

Об этом в интервью журналистам рассказал российский политолог Леонид Радзиховский.

По его словам, Владимиру Путину это необходимо для передачи власти в рамках спецоперации "преемник".

"Геополитика – одна из главных игрушек, в которые играет Путин, и ему нужно, чтобы Запад принял его в качестве новой фигуры – председателя Госсовета. Это же не выборный президент, мировые лидеры могут принять его на равных, а могут и проигнорировать. Многое зависит от отношений с ними и они для Путина гораздо важнее Донбасса. Поэтому он может пойти на уступки, тем более, если уходит с поста президента", - объяснил политолог нюансы.

Подытоживая, Леонид Радзиховский также добавил, что Владимир Путин заинтересован в тишине на Донбассе и ему нужно как можно быстрее избавиться от оккупационных "Л/ДНР".

"Он крайне заинтересован в режиме полной тишины, чтобы на Донбассе не было никаких выстрелов и абсолютно не заинтересован в "Л/ДНР". Они ему совершенно не нужны, особенно как человеку, который ушел с поста президента", - резюмировал политолог в интервью.

Курс валют резко изменится, доллар и евро готовят фатальный удар: что будет с гривной

Курс валют в Украине на 1 февраля вскружит голову всем, гривна временно укрепит позиции

Об этом говорится в свежем прогнозе от Национального банка.

Так, 100 долларов будут стоить 2491,96 гривен. А 100 евро обойдутся в 2747,51 гривну.

Однако уже в понедельник, 3 февраля, ситуация резко ухудшиться. За 100 американских «вечноезеленых» нужно будет отдать уже целых 2502,94 гривны.

А за сто евро нужно будет выложить 2765,87 гривен.

Финал Brexit: Великобритания официально вышла из ЕС

Это произошло в полночь по центральноевропейскому времени. В Лондоне на этот момент было 23 часа 31 января 2020 года.

До конца 2020 года между ЕС и Британией будет действовать переходный период. В это время стороны должны договориться о дальнейших основных принципах сотрудничества и решить спорные моменты.

На этот период британцы фактически останутся во всех экономических и таможенных союзах ЕС, однако не будут иметь влияния ни на какие решения официального Брюсселя.

После завершения переходного периода Британия сможет вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, заключать торговые и другие соглашения. К этому британцы шли 4 года, проголосовав за выход из ЕС еще летом 2016 года.

Коронавирус озверел, жертв может быть в разы больше: новые подробности

Китайцы продолжают гибнуть от смертельного коронавируса 2019-nCoV.

По информации Государственного комитета здравоохранения Китая, за последние сутки скончались еще 45 человек. Таким образом, общее количество жертв смертельного коронавируса достигло 258 человек.

За последние сутки, за информацией специалистов, также выросло количество случаев заболевания. По состоянию на сегодяшнее утро, число больных увеличилось до 11 791.

Исследователи из Гонконга также пришли к выводу, что около 75 тысяч человек могли заразиться коронавирусом в Ухане.

Используя математические модели, ученые подсчитали, что количество пострадавших колеблется от 37 304 до 130 330.

"Показатели могут быть значительно выше количество подтвержденных случаев, поскольку не все зараженные обращаются за медицинской помощью", - утверждает один из соавторов проекта Габриэль Леуна.

Азиатские специалисты утверждают, что из-за отсутствия "детальной хронологии обращений пациентов с предполагаемыми или подтвержденными симптомами коронавируса, истинные масштабы эпидемии и ее пандемический потенциал остаются непонятными".

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

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