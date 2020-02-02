Иранский пилот и диспетчер знали о ракете, которая сбила украинский Боинг

Появилась запись разговора между диспетчерской иранского аэропорта и второго пилота самолета иранской компании, который видел запуск ракеты и взрыв. Об этом сообщает ТСН, передает Politeka. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Самолет МАУ поднялся в воздух в 6.20 8 января, в это время садился борт компании "Асеман Эйрлайнз", который выполнял рейс Шираз - Тегеран, номер 3768. За три минуты пилот-иранец увидел пуск ракеты.

Изначально пилот заметил по маршруту вспышки, как от ракеты рядом с аэродромом. Диспетчер поинтересовался, она в сторону Тегерана летит или нет, на что иранец ответил отрицательно. После этого этого работник аэропорта несколько раз вызывал украинский борт, но ответа не было. В итоге он снова начал говорить с иранским самолетом, пилот которого рассказал о вспышке от взрыва. Они переживали, что их тоже зацепить, но диспетчер уверил, что все будет хорошо для них, а ситуацию со взрывом не стал комментировать.

Ранее мы сообщали, что в Иране внезапно отказались передать черные ящики со сбитого самолета "МАУ" в Украину.

Так, в воскресенье, 19 января, глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что не намерен передавать за границу, в том числе и Украину, регистраторы полета с рухнувшего Боинга. Иранского чиновника процитировало информагентство IRNA: "Бортовые самописцы с украинского Боинга находятся в руках Ирана, и мы не планируем их отправлять".

При этом, напомним, еще в субботу, 18 января, Иран одобрил передачу "черных ящиков" украинской стороне. Что изменилось за ночь, непонятно, однако Резаифар подчеркнул, что Иран продолжает работу над восстановлением данных.

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