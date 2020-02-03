Положительных результатов в лечении коронавируса 2019-nCoV добились в Таиланде

Медикам больницы Раджавити в столице Таиланда Бангкоке удалось вылечить двух пациентов, сочетая препараты от ВИЧ и гриппа.

Отмечается, что после приема препарата против ВИЧ «Лопинавир/Ритонавир» и больших доз осельтамивира, предназначенного для лечения гриппа, состояние больных значительно улучшалось в течение 48 часов. Среди них была и 70-летняя китаянка из Уханя, у которой 10 дней подряд фиксировали коронавирус.

При этом представитель больницы подчеркнул, что они еще не имеют окончательного метода лечения коронавируса.

«Состояние 70-летней женщины удовлетворительное, но нам нужны дополнительные исследования, чтобы определить, может ли этот вариант лечения быть стандартным. Пока речи не идет о чудодейственном универсальном средстве, но у нас хорошие перспективы. Нам требуется продолжить исследования, чтобы понять, что этот метод лечения можно использовать на всех пациентах», — добавил он.

Пока сочетание лекарств от ВИЧ и гриппа будут применять для лечения зараженных коронавирусом в тяжелом состоянии.

В Таиланде всего зафиксировали 19 случаев заражения новым китайским коронавирусом. Восемь больных уже вылечились.

Также стало известно, что беременная женщина с новой коронавирусной (2019-нКВ) пневмонией родила здорового ребенка в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Женщина находилась на 38-й неделе беременности, когда у нее обнаружили новый коронавирус.

Врачи решили сделать ей кесарево сечение, благодаря которому в тот же день родилась девочка весом около 3 кг.

Ребенок получил отрицательный результат теста на новый коронавирус.

Температура тела матери нормализовалась. И мать, и ребенок находятся на карантине. Для их наблюдения и лечения назначены две специальные медицинские бригады.

В больнице не разглашается имя и возраст матери.

Отметим, по последним данным на 3 февраля, количество заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 17 205 человек.

Вылечились от вируса 475 пациентов.

В Китае от коронавируса скончался 361 инфицированный. Вместе с жертвой вируса на Филиппинах общее число погибших — 362 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на утро 2 февраля за пределами Китая коронавирус выявили у 146 человек, за сутки число заболевших увеличилось на 14. Всего вирус зарегистрировали в 23 странах.

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