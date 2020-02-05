Российско-оккупационные войска на Донбассе пошли на новые провокации, поэтому начали сильнее обстреливать позиции ВСУ и мирных жителей

Оккупационные войска при этом начали стягивать к линии разграничения новую технику с помощью которой устраивают провокации ВСУ.

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", в период с 28 января по 5 февраля боевики осуществили 72 огневых налетов. Как сообщает Politeka.net, об этом сообщил координатор проекта Константин Машовец на своей странице в Facebook.

Машовец отметил, что в частности, в частях и подразделениях 1 и 2 АК ВС РФ продолжаются мероприятиях согласно плана боевой подготовки, на полигонах "Центральный" и "Приморский".

Кроме того проводились занятия по боевому слаживанию подразделений, вождения боевых бронированных машин и огневой подготовке с выполнением практических стрельб.

Чтобы СММ ОБСЕ не смогли выявить нарушений со стороны боевиков, оккупационные формирования чинят всякие препятствия: использует средства РЭБ для дезорганизации и срыва управления БПЛА, а также активно используют специальную систему оповещения для оперативного получения о полетах БПЛА.

Также были замечены перемещения автотранспорта армейского типа, перемещение бронетехники и перегруппировка подразделений на передовых позициях в районе Горловки.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

"Фактически они отменяют ту структуру власти, которая была и развязывают себе руки. Когда Сталин готовился к войне он делал то же самое. Путин вышел из окопов, он готовится к рывку. Все согласятся на условия России и тогда исполнится голубая мечта - Ялта -2", - считает эксперт.