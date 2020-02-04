Непідконтрольна Києву частину Донбасу стала благодатним грунтом для будь-якого криміналу

Таку думку висловив український політолог Кирило Сазонов в блозі на сторінках видання Донецькі Вісті.

Він нагадав, що колишній керівник компанії Личсичанскуголь, підозрюваний в розкраданні та зловживанні службовим становищем, втік на непідконтрольну Україні частину Луганської області. Але це не перший такий випадок, подібне положення справ стало звичним для державних підприємств, що працюють у вуглевидобувній сфері.

«Бюджет, як кажуть, все стерпить. Втім, більш цікава в даному випадку сама логіка процесу. Можна вкрасти в Україні, і після цього втекти собі в Л/ДНР. Якщо знаєш, з ким поділитися - звідти тебе вже не видадуть. Більше того - потім можна ще і постаратися потрапити під амністію, як «учасник подій» на Донбасі, який не здійснив тяжких злочинів», - висловився експерт.

Він також додав, що часто обробляють варіант, коли криміналітету витягають з українських в'язниць. Зокрема особливо платоспроможних або «корисних людей».

Сазонов зазначив, що Україну може чекати наплив «гастролерів» з ОРДЛО, які «пограбят тут вся і всіх, а потім поїдуть назад».

«Потім, у крайньому випадку, розглянуть варіант з обміном. Непідконтрольна Києву частина Донбасу, де не діє українське правосуддя, і звідки не видають злочинців, стала благодатним грунтом для різного криміналу», - резюмував політолог.

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