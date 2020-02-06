Террористы на Донбассе не прекращают устраивать новые подлости против ВСУ

Так, стало известно, что они обустраивают себе новые позиции, при этом боевики используют для этого дома мирного населения.

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщили на странице ООС в Facebook с ссылкой на сообщения украинской стороны Совместного центра по контролю и координации сторон, а также данных миссии ОБСЕ.

В сообщении говорится, что БПЛА СММ зафиксировали подземный блиндаж, построенный совсем недавно. Он находился у дома, который находился на востоке-севере от н. п. Сосновское, неподконтрольному украинской стороне.

Ко всему прочему беспилотник обнаружил, что в Сосновском боевики "ДНР" расположились в не менне шести гражданских зданий. У соответствующих домов стояли военные грузовики и автомобили. К тому же там находились бронетранспортер и буксируемый миномет.

В сообщении добавили, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

"Фактически они отменяют ту структуру власти, которая была и развязывают себе руки. Когда Сталин готовился к войне он делал то же самое. Путин вышел из окопов, он готовится к рывку. Все согласятся на условия России и тогда исполнится голубая мечта - Ялта -2", - считает эксперт.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донбассе расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.



