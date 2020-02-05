Нові провокації з боку бойовиків лише початок

Російсько-окупаційні війська на Донбасі пішли на нові провокації, тому почали сильніше обстрілювати позиції ЗСУ і мирних жителів

Окупаційні війська при цьому почали стягувати до лінії розмежування нову техніку, з допомогою якої влаштовують провокації ЗСУ.

За оперативними даними групи "Інформаційне опір", у період з 28 січня по 5 лютого бойовики здійснили 72 вогневих нальотів. Як повідомляє Politeka.net, про це повідомив координатор проекту Костянтин Машовець на своїй сторінці в Facebook.

Машовець зазначив, що, зокрема, у частинах і підрозділах 1 і 2 АК ЗС РФ тривають заходи згідно плану бойової підготовки на полігонах "Центральний" і "Приморський".

Крім того проводилися заняття з бойового злагодження підрозділів, водіння бойових броньованих машин та вогневої підготовки з виконанням практичних стрільб.

Щоб СММ ОБСЄ не змогли виявити порушень з боку бойовиків, окупаційні формування чинять всілякі перешкоди: використовує засоби РЕБ для дезорганізації і зриву управління БПЛА, а також активно використовують спеціальну систему оповіщення для оперативного отримання про польоти БПЛА.

Також були помічені переміщення автотранспорту армійського типу, переміщення бронетехніки і перегрупування підрозділів на передових позиціях в районі Горлівки.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

"Фактично вони скасовують ту структуру влади, яка була і розв'язують собі руки. Коли Сталін готувався до війни він робив те ж саме. Путін вийшов з окопів, він готується до ривка. Всі погодяться на умови Росії і тоді виповниться блакитна мрія - Ялта -2", - вважає експерт.