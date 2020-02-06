Комиссия Южного военного округа Вооруженных сил России прибыла на неподконтрольную Украине часть Донбасса
Об этом стало известно Главному управлению разведки Украины. Они сообщили, что в состав комиссии входят офицеры Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), передает пресс-служба Минообороны на официальном сайте.
В сообщении сказано, что командование ВС РФ наращивает боевую мощь на территории Донбасса и готовит подразделения террористов к активным боевым действиям.
В частности боевая подготовка ведется в соединениях и частях 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК.
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"Основные усилия противника сосредоточены на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских подразделений, в том числе с выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов во взаимодействии с разведывательными подразделениями", – говорится в сводке украинских защитников.
Стоит отметить, что ранее разведка сообщила, что оккупационные войска начали стягивать к линии разграничения новую технику с помощью которой устраивают провокации ВСУ.
Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.
Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".
"Фактически они отменяют ту структуру власти, которая была и развязывают себе руки. Когда Сталин готовился к войне он делал то же самое. Путин вышел из окопов, он готовится к рывку. Все согласятся на условия России и тогда исполнится голубая мечта - Ялта -2", - считает эксперт.
Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.
Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донбассе расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.
Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.