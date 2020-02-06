Терористи на Донбасі не припиняють влаштовувати нові підлості проти ЗСУ

Так, стало відомо, що вони облаштовують собі нові позиції, при цьому бойовики використовують для цього будинки мирного населення.

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомили на сторінці ООС Facebook з посиланням на повідомлення української сторони Спільного центру з контролю і координації сторін, а також даних місії ОБСЄ.

У повідомленні говориться, що БПЛА СММ зафіксували підземний бункер, побудований зовсім нещодавно. Він перебував у будинку, який знаходився на півдні-півночі від н. п. Соснівське, неподконтрольному українській стороні.

До всього іншого безпілотник виявив, що в Соснівському бойовики "ДНР" розташувалися в не менше шести цивільних будівель. У відповідних будинків стояли військові вантажівки та автомобілі. До того ж там знаходились бронетранспортер і буксируваний міномет.

У повідомленні додали, що своїми діями збройні формування Російської Федерації грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

"Фактично вони скасовують ту структуру влади, яка була і розв'язують собі руки. Коли Сталін готувався до війни він робив те ж саме. Путін вийшов з окопів, він готується до ривка. Всі погодяться на умови Росії і тоді виповниться блакитна мрія - Ялта -2", - вважає експерт.