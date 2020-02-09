В сети подняли на смех скандальную «прокуроршу няш-мяш» Наталью Поклонскую, которая решила узнать, кто был ее предками

Как сообщает Politeka, соответствующий пост она оставила у себя в Facebook.

«Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке — как прокурорский архив, где «все ходы записаны». И скоро главная загадка будет раскрыта», - отметила она.

Поклонская надеется, что окажется «большей татаркой», чем бывший украинский парламентарий Мустафа Джемилев, или же что якобы может иметь общих предков с нынешним президентом Украины. Однако пользователи сети были иного мнения, о чем говорят комментарии под постом.

«возьмите мозги, у вас упали», «Начните наконец то работать и перестаньте писать эту чушь», «80 лет назад мы уже где-то слышали про грязную кровь......», «Наташа, когда в Киев приедешь? Мы тебя ждём здесь. Особенно местный генпрокурор», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Наталья Поклонская обвинила Владимира Зеленского в "махровой русофобии", которую он демонстрирует на глазах у всего мира.

Поклонская закатила настоящую истерику, прокомментировав заявления Зеленского, которые он сделал во время визита в Польшу. В частности ее разозлило то, что Зеленский возложил ответственность за начало Второй мировой войны на СССР, который сотрудничал с Гитлером на протяжении продолжительного времени.

Напомним, скандальная Поклонская заговорила на украинском в Крыму, такого никто не ожидал.

Как сообщала Politeka, скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Также Politeka писала, что подвыпившая Поклонская поплатилась за неудачный подкат к Зеленскому.