Народный депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая считает, что отмена коммуналки для украинцев, которым исполнилось 80 лет, – хорошая идея

Свои мысли по этому поводу она изложила на странице в Фейсбуке, передает Politeka.

По ее словам, оппоненты уверяют, что подобного нельзя допускать ни в коем случае, поскольку тут же начнутся злоупотребления. Однако сама Богуцкая считает иначе.

Комментируя тот момент, что в таком случае к старикам переедут дети и внуки, не желающие платить за коммуналку, она увидела в этом сплошной позитив.

«Это здорово! Пусть переедут. Они будут ухаживать за стариками. Будут холить их и лелеять, чтобы те жили как можно дольше, потому что чем дольше проживет их бабушка или дед, тем дольше они не будут платить за свет, газ, воду... Старые люди не будут жить в одиночестве и не будут умирать от тоски. Это же прекрасно!», – пишет депутат.

Богуцкая уверена, что в Украине всего несколько сотен тысяч стариков за 80, и при этом большинство из них одиноки. Редкие визиты соцработников, приносящих продукты, спастись от одиночества особо не помогают.

Слуга народа также описала перспективы будущих пенсионеров, которые, по ее словам, совершенно не радостные.

«Мы тоже когда-то будем старыми. Одинокими. Никому не нужными. Выброшенными за обочину жизни. Будем трясущимися пальчиками считать копейки на таблетку в аптеке и платить в сберкассе за коммуналку. Будем унижаться, чтобы получить субсидии и покупать 300 грамм макарон, две луковицы и маленькую морковку на суп без мяса....», – рассказывает она.

Подытоживая написанное, Богуцкая еще раз подчеркнула, что ей очень жалко стариков, которым все равно, кто у власти, но для которых важен тот, кто подаст стакан воды и не позволит унижаться в собесе «выпрашивая клятую субсидию».

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