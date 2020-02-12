Кадры весело танцующего президента Украины Владимира Зеленского появились в популярной среди подростков соцсети  TikTok

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пользователя соцсети, которая подписалась как  Лена Леона

В популярной среди украинской молодежи китайской социальной сети TikTok набирает просмотры видео с весло танцующим Владимиром Зеленским. По состоянию на 12 февраля зажигательное видео с президентом набрало уже 47,3 тысяч лайков. 

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Девушка под ником Лена Леона уточнила, что видео снято еще до того, как бывший актер стал президентом. 

"P.S. видео снято до президентства 🙌🏼 без паники, розбійники", - написала Лена.

Судя по антуражу, Зеленский отдыхает с друзьями в ночном клубе или ресторане. Нынешний президент энергично танцевал под зажигательную музыку в черной футболке и джинсах. Рядом с Зеленским танцуют некий лысый мужчина с бейджем на груди женщина, похожая на его супругу Елену. 

Чуть позже  Лена Леона выставила другое видео с некоторыми критическими комментариями пользователей. Впрочем, особой популярности оно уже не имело.

Судя по всему, автором видео выступила сама Лена, которая вела съемку в формате селфи. О девушке известно только то, что она занимается SMM продвижением в соцсетях и мечтает иметь 1 млн подписок в соцсети Instagram.

Напомним, что отставка главы Офиса президента Андрея Богдана будет знаковым этапом для Владимира Зеленского, который начал менять команду, которая привела его к власти. Об этом в интервью Politeka On-line рассказал политолог Юрий Романенко.

«Какие ощущения могут быть от того, что в заведении поменяли кровати? Так и тут. Мы поменяли одного человека на другого. Думаю, это будет знаковый этап для Зеленского. В смысле, что он начинает менять ту команду, которая привела его к власти. А Богдан был драйвером его победы. Это ни для кого не секрет. Именно в таком ключе - это знаковая вещь», - отметил он.

Напомним, отставка Андрея Богдана, у Зеленского расставили все точки: "Никогда не мог подумать...".

Также Politeka писала, что стало известно о драме в личной жизни Андрея Богдана: «Он в подавленном состоянии».

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