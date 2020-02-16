Пенсионеров в Украине ждет новый этап повышения социальных выплат, но радоваться не стоит.

Как передает Politeka, в марте действительно будут повышаться пенсии, но повышение коснется не всех. В марте будут повышены выплаты пенсионерам, которые получали деньги исходя из средней зарплаты 3764 гривны.

Повышение коснется:

пенсий по возрасту,

пенсий по инвалидности,

пенсий по потере кормильца,

пенсий по выслуге лет,

пенсий военнослужащих срочной службы.

Кроме этого, надбавку получат чернобыльцы-ликвидаторы. Всем остальным категориям пенсионеров надбавки ждать не стоит. Надбавки не получат пенсионеры, получающие максимальные пенсии, социальные пенсии (выплаты, которые начислялись людям без стажа), а также спецпенсии (выплаты для прокуроров, судей и других госслужащих).

Отметим, что в 2020 году запланировано три повышения пенсии. Два из них связаны с плановой индексацией выплат. Следующее повышение пенсий запланировано на апрель. Будут повышены выплаты тем пенсионерам, которые до сих пор работают. В среднем, после каждого повышении или индексации пенсий выплаты вырастают на 8-12%.

Ранее мы писали, что сегодня в Украине пенсию в размере 1500 гривен получают 0,7% пенсионеров. Об этом заявили в Пенсионном фонде. При этом 34,8% украинских пенсионеров получают пенсию от 1501 до 2000 гривен. Пенсию в размере 5-10 тысяч гривен получают всего 9,3% людей.

Кстати, уже в апреле 2020 года пенсионный возраст для женщин вырастет до 59,5 лет. Это произойдет в рамках пенсионной реформы. Уже с 2021 года мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 60 лет. Правда, к тому времени народные депутаты планируют еще больше поднять пенсионный возраст в Украине.

Напомним, что мужчин и женщин будут "отпускать" на пенсию в одном возрасте, но при условии...

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