На Азовском море в феврале заметили необычное поведение дельфинов из-за аномальной погоды

Группа дельфинов резвилась, подплывала к самому берегу, и даже выпрыгивала на берег, пользуясь отсутствием навалы отдыхающих. Такое видео появилось в сети YouTube. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На записи видно, как пара животных наслаждается теплой зимой 2020 в Украине. Азовское море безлюдно, спокойно, а вода очень прозрачная.

Уникальных млекопитающих удалось запечатлеть на камеру у берегов Арбатской стрелки в воскресенье, 16 февраля.

Ранее мы писали, в Одесской области из-за аномально теплой погоды начали вить гнезда краснокнижные птицы.

Эколог Иван Русев сообщил, что возле Национального природного заповедника “Тузловские лиманы” было замечено, как пара орланов-белохвостов укрепляет свое гнездо в лесной полосе.

По словам Русева, эта редкая птица, как орлан-белохвост встречается в этих местах преимущественно осенью и зимой. И довольно часто его можно наблюдать тут на зимовке. Но в этом году из-за аномального тепла очень рано начали заботиться о гнездовании.

Отметим, что на фоне необычно теплой зимы синоптики пугают украинцев прогнозами на весну.

Так, доцент кафедры атмосферных наук в Государственном университете Нью-Йорка Андреа Лэнг прогнозирует, что весной весь цикл арктических колебаний меняется, поэтому в середине марта европейские страны, в том числе и Украину, может засыпать снегом. Не исключает Лэнг и сильных морозов.

Добавим, что и ряд украинских народных синоптиков прогнозируют похожую картину. По информации Владимира Деркача, первые два месяца весны будут холодными, а в первой половине марта вероятны даже дневные морозы. Апрель будет также прохладным, настоящее тепло придет лишь в мае.

Другой эксперт Леонид Горбань дал еще более устрашающий прогноз на весну 2020. По его информации, морозы продлятся как минимум до середины марта. Апрель будет также холодным, а вот май удивит невероятной жарой и засухой (в середине месяца будут 2 недели без осадков).

Напомним, погода резко ухудшится, аномальная зима снова ударит: «Не забывайте про…».

Как сообщала Politeka, жуткий шторм атакует страну, срочный прогноз синоптиков: "Больше всего пострадают...".

Также Politeka писала, что погода сошла с ума, температурные качели добьют: подробности аномалии.