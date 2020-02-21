Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, который находится в карантине, ухудшается с каждым днем
Об этом пишет CNN.
Известно, что на судне были зафиксированы первые смерти от коронавируса.
По состоянию на 21 февраля, в результате смертельного вируса скончались двое человек, находившийся на борту круизного лайнера Diamond Princess.
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"Министерство здравоохранения Японии только что подтвердило, что сегодня два пассажира круизного лайнера "Diamond Princess" умерли от нового коронавируса", - говорится в сообщении
По информации местных властей, от коронавируса скончались двое человек. Им было за 80 лет, но их личности и пол в настоящее время неизвестны.
Журналисты, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что коронавирус также был диагностирован у двух граждан России. Российские дипломаты заявили, что вскоре этих людей госпитализируют.
Сейчас на круизном лайнере Diamond Princess находятся менее 2000 человек. Коронавирус был выявлен у 728 человек, среди которых пассажиры и члены экипажа.
Стоит также отметить, что на борту есть 25 граждан Украины. Все они члены экипажа. Коронавирус был диагностировал у двух человек.
Ранее мы рассказывали о переполохе, который произошел в поезде Киев-Москва. По информации СМИ, с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда под Брянском.
«На ж/д станции «Суземка» сотрудниками таможни и Роспотребнадзора на транспорте в вагоне поезда Киев - Москва выявлена гражданка КНР 1978 г. рождения с температурой тела 38 градусов (выявлена с использованием тепловизора). Всего в вагоне 24 человека, 22 пассажира и два проводника. Данная гражданка снята с поезда, автомобилем скорой помощи была организована доставка в инфекционную больницу Брянска», - говорилось в сообщении.
По словам источника российских журналистов, поезд проследовал в Брянск для принятия решений по проведению карантинных мероприятий. Вагон №11 отцеплен на отдельной тупиковой ветке, оцеплен на карантин сотрудниками транспортной полиции.
Источник росСМИ рассказал, что находящиеся в вагоне 24 человека будут доставлены шестью "скорыми" в Брянскую городскую больницу №4 для осмотра и дальнейшего обследования. Им выделили отдельный корпус с койка-местами и одноразовой посудой.
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