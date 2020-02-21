Судно все еще на карантине

Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, который находится в карантине, ухудшается с каждым днем

Об этом пишет CNN.

Известно, что на судне были зафиксированы первые смерти от коронавируса.

По состоянию на 21 февраля, в результате смертельного вируса скончались двое человек, находившийся на борту круизного лайнера Diamond Princess.

"Министерство здравоохранения Японии только что подтвердило, что сегодня два пассажира круизного лайнера "Diamond Princess" умерли от нового коронавируса", - говорится в сообщении

По информации местных властей, от коронавируса скончались двое человек. Им было за 80 лет, но их личности и пол в настоящее время неизвестны.

Журналисты, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что коронавирус также был диагностирован у двух граждан России. Российские дипломаты заявили, что вскоре этих людей госпитализируют.

Сейчас на круизном лайнере Diamond Princess находятся менее 2000 человек. Коронавирус был выявлен у 728 человек, среди которых пассажиры и члены экипажа.

Стоит также отметить, что на борту есть 25 граждан Украины. Все они члены экипажа. Коронавирус был диагностировал у двух человек.

Ранее мы рассказывали о переполохе, который произошел в поезде Киев-Москва. По информации СМИ, с подозрением на коронавирус госпитализирована из поезда под Брянском.

«На ж/д станции «Суземка» сотрудниками таможни и Роспотребнадзора на транспорте в вагоне поезда Киев - Москва выявлена гражданка КНР 1978 г. рождения с температурой тела 38 градусов (выявлена с использованием тепловизора). Всего в вагоне 24 человека, 22 пассажира и два проводника. Данная гражданка снята с поезда, автомобилем скорой помощи была организована доставка в инфекционную больницу Брянска», - говорилось в сообщении.

По словам источника российских журналистов, поезд проследовал в Брянск для принятия решений по проведению карантинных мероприятий. Вагон №11 отцеплен на отдельной тупиковой ветке, оцеплен на карантин сотрудниками транспортной полиции.

Источник росСМИ рассказал, что находящиеся в вагоне 24 человека будут доставлены шестью "скорыми" в Брянскую городскую больницу №4 для осмотра и дальнейшего обследования. Им выделили отдельный корпус с койка-местами и одноразовой посудой.

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