Непогода уготовила серьезный "сюрприз" украинцам

Как передает Politeka.net, об этом информирует Укргидрометцентр.

Сообщается, что сегодня, 24 февраля, погода почти во всех украинских регионах резко ухудшится.

Из-за этого синоптики объявили II (оранжевый) уровень опасности в областях.

По их словам, непогода связана перемещением активного циклона с запада, из-за которого Украина оказалась под ударом.

В пресс-службе Укргидрометцентра предупредили, что в восточных регионах ожидаются сильные осадки: снег и мокрый снег. Температура воздуха достигнет +4 градусов.

На юге, как уверяют синоптики, будет до + 10, ожидаются ливни. В центральных областях Украины температура воздуха достигнет +5 градусов, будет снег с дождем. На западе страны ожидается до +6 градусов, тут также пройдет сильный снег и мокрый снег.

"24 февраля в связи с перемещением активного циклона с запада сложные погодные условия: порывы ветра 17-22 м/с ночью на Правобережье, днем в Украине сильный ветер 25-28 м/с; ночью в западных, северных областях, днем на Левобережье значительные осадки (II уровень опасности, оранжевый). В Карпатах порывы ветра 25-30 м/с, ночью сильный ветер 40 м/с, сильная метель, значительный снег, на дорогах гололедица, (II уровень опасности, оранжевый)", – проинформировали украинцев в ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что циклон «Юлия» принесет в Украину штормовой ветер с осадками. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко у себя в социальных сетях.

«24 февраля в течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй части дня понедельника основной влажный удар примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумская, Запорожье», - сообщила Диденко.

Синоптик предупредила, что штормовой ветер будет бушевать в подавляющем большинстве регионов Украины, поэтому она призывает украинцев быть осторожными.

В Киев циклон принесет дождь, переходящий в мокрый снег.

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