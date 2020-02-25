Многие хотят работать в уютном офисе, а для других удаленная работа - это мечта. У каждого варианта есть свои преимущества и "загвоздки"

В нюансах поставленного вопроса разбирались авторы YouTube-канала "Давай сравним", передает Politeka.net.

Время работы

У человека, работающего дома, подготовка к работе занимает всего 5-10 минут. Не нужно никуда ехать и одеваться. Вы можете проснуться, во сколько вам удобно - даже за пять минут до рабочего дня. А вот офисный работник только на дорогу до работы и домой в день тратит минимум 2 часа. А это 21 день каждый год. Только задумайтесь!

График работы

Работая удаленно, человек сам планирует свое рабочее время и старается использовать его с максимальной эффективностью. Можно работать из любой точки мира, но тут надо уметь правильно организовать себя и рабочий процесс - иначе ничего не получится сделать в сроки из-за свободного графика. Работая в офисе, вы ограничены фиксированным графиком. Отдохнуть получится только в обеденный перерыв, но закрыв ноутбук, ваш рабочий день окончен. Удаленная работа иногда подразумевает быть на связи 24 на 7, и иногда так и получается: удаленщики работают больше, чем офисные, чтобы больше заработать, этим они и мотивированы.

Заработная плата

Офисному работнику платят фиксированную зарплату. От объема выполненной работы, скорее всего, она не изменится. А зарплата у удаленного работника зависит от того, сколько он сделает. С одной стороны - это плюс, с другой - минус.

Свободное время

Офисному работнику положены выходные, праздничные дни и отпуск. Человек, работающий удаленно, может сам себе составить график. Если требуется отпуск, то есть шанс устроить его в любое удобное время и не только 21 день в году. Можно отправиться в путешествие, ведь удаленный работник не привязан к месту, ему нужен только Wi-Fi.

Обучение

Хорошие компании бесплатно посылают офисных работников на обучение и повышение квалификации. А если вы работает удаленно, развитие ложится на ваши плечи. Существует множество различных курсов - вот только оплачивать придется вам самим.

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