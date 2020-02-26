На Украину надвигается новый циклон по имени Zehra, который принесет с собой дождь и мокрый снег

Об этом сообщила популярный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka. По ее словам, циклон Zehra надвигается на Украину из Дании. Он принесет с собой атмосферные фронты.

Согласно прогнозам, в четверг, 27-го февраля, в большинстве областей Украины ожидается влажная погода с дождями. В западных областях будет дождь с мокрым снегом. Отмечается, что температура воздуха в разных регионах Украины будет отличаться. На Западе будет климатическая зима с мокрым снегом и похолоданием до 2-6 градусов тепла, а в южные и восточные регионы страны придет весна. Температура воздуха поднимется до 10-15 градусов тепла. В центральных регионах страны погода также будет весенней.

Несмотря на теплую погоду, в некоторых регионах будет ветрено. Сильный ветер и штормовые порывы ожидаются в Запорожье, Крыму, Днепре, а также в Николаевской, Донецкой и Луганской областях.

Как объясняет Диденко, осадки будут идти с Запада на Восток, поэтому восточные регионы в первой половине дня еще будут сухими, но к вечеру и там ожидаются дожди. На Западе и в северных регионах дожди пройдут утром, а к вечеру успокоятся.

В столице Украины 27-го февраля ожидается дождь. Температура воздуха в Киеве снизится до 6 градусов тепла.

По словам Диденко, пятница и выходные дни будут прохладными, а с понедельника в Украине снова потеплеет.

Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода весной 2020 года. По его словам, в марте ожидаются морозы, а в мае будет засуха. Лето, согласно прогнозам синоптиков, не будет жарким, но периоды с осадками будут довольно частыми, особенно в начале лета.

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