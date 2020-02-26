Украинская артистка Оля Полякова высказалась об украинских звездах, которые гастролируют с концертами в Российской Федерации

Полякова добавила, что сама также ездит в Россию, но только потому, что у нее там живет мама. На территории страны-агрессора она не выступает, и это ее принципиальная позиция.

Об этом она рассказала в интервью для журналистов издания КП в Украине.

"Не могу сказать, что не езжу в Россию к маме. Я не езжу туда с выступлениями, это моя принципиальная позиция, занятая в конце 2014 года, когда стал понятен масштаб происходящего и не осталось иллюзий. Мама, конечно, чаще приезжает в Украину, чем я езжу к ней", – рассказала Полякова.

Полякова заявила, что может понять звезд, которые ездят в РФ, чтобы заработать деньги, так как в РФ шоу-бизнес более развит и дает широкие возможности артисту. При этом Полякова не уточнила, поддерживает ли она лично гастролеров.

"У наших соседей (в РФ), например, в шоубизе принято дружить и поддерживать друг друга, ходить на концерты. Именно поэтому у них и есть шоу-бизнес. А у нас этого нет. Я понимаю коллег, которые хотят уехать в Россию, потому что там артисты друг друга поддерживают. Там не только деньги, как любят об этом говорить. Там еще есть признание", – заметила украинская поп-дива.

