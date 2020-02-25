Оля Полякова здивувала новою зовнішністю в жартівливому відео

Знаменита українська суперблондинка не втомлюється дивувати своїх фанатів все більш незвичайними образами. При цьому не всі з них створюються для сцени. Так, Politeka повідомляє, що співачка поділилася з шанувальниками новим забавним відео в розділі Сторіз свого Instagram.

На кадрах Полякова вирішила показати себе за таким інтимним заняттям, як прийом їжі. При цьому, для більшої комічності співачка додала на відео фільтр, що спотворює її обличчя і наділяє її величезними щоками та губами.

«Нічна жриця! Ммм…ммм, як смачно, ням-ням-ням», - вимовляє Полякова на відео, цитуючи свою популярну пісню.

На жаль, шанувальники співачки не змогли оцінити її гумор в коментарях, так як в розділі Сторіз відсутня така функція.

До цього ми писали про те, що Полякова збентежила змінами у зовнішності, "примальовувавши" собі те, чим її не наділила природа.

Красуня поділилася кадрами в "сториз" в Instagram, на яких показала обличчя крупним планом. Артистка частенько бавиться різними фільтрами в соцмережі: то метелики "домальовує", то шапку Санти та інше. На цей раз Полякова вирішила спробувати щось новеньке. Артистка додала на свої щічки і носик милі веснянки. Оля навіть сама здивувалася, що виглядає "прикольно".

Артистка з'явилася в сірій джинсовій куртці, з випрямленими волоссям, які поклала на одне плече, і мінімумом косметики.

"О, а я не пробувала ще фільтр з веснянками. Прикольно...", - зазначила зірка. А на фото вона додала голосування: чи йдуть їй ці зміни?

Також ми повідомляли, що Полякова налякала шанувальників страшними кадрами бійки. Як відомо, крім співочої кар'єри, Оля ще знімається у фільмах. Кадри, де її "жорстоко б'ють", були зроблені під час тренування, на якій вона розучувала сцену бійки. Так, противник Олі спочатку понарошку «б'є» її по обличчю з усього розмаху, а потім кидає на мати.

В якийсь момент постановочного бою співачка опиняється на підлозі обличчям вниз і намагається поповзти, однак її суперник зі словами: «Стояти!» хапає її за одяг і піднімає на ноги.

Нагадаємо, Полякова в одному халаті показала свою гордість крупним планом: "аж очі розбігаються".

Як повідомляла Politeka, суперблондинка Полякова приголомшила змінами у зовнішності.

Також Politeka писала, що ненафарбована Полякова показала обличчя крупним планом, кадри облетіли мережу.