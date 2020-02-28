Коронавирус обнаружили у пяти украинцев: в Минздраве раскрыли правду
Коронавирус диагностирован у пятерых граждан Украины, которые находятся за границей. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Но, к сожалению, у пятерых украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они путешествовали на круизном лайнере - были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", - сказал Ляшко.
При этом он подчеркнул, что на территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировали.
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В Стамбуле начались протесты под российским посольством из-за ситуации в Идлибе
В Стамбуле (Турция) начались протесты перед генеральным консульством России после нападений армии режима Башара Асада в сирийском регионе Идлиб.
Митингующие обвиняют Россию в поддержке сирийского режима и эскалации конфликта. В четверг, 27 февраля, в результате авиаудара армии Асада по Идлибу погибли, по разным данным, от 29 до 33 турецких военных.
Протестующие скандують следующие лозунги: "Сирия станет могилой для России", "Россия - убийца, Путин - убийца".
"Мы стоим здесь против преступлений, которые вы совершаете. Вы дождетесь непреодолимого гнева турецкого народа", заявил один из протестующих.
Генеральное консульство России окружили силовики.
Доллар и евро летят в разные стороны, Нацбанк резко изменил курс валют: что происходит
Курс валют в Украине 28 февраля удивит всех, гривна спровоцирует настоящую панику у доллара.
Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.
Так, 100 долларов обойдутся вам в 2456,1 гривну (-8,8 грн). А вот с курсом евро ситуация будет совершено другой – за сто банкнот придется отдать 2692,99 гривен (+12,78 грн).
Кроме того, в Национальном банке уточнили, что к средине четверга доллар торговался по 24,585 гривен.
Напомним, что ПриватБанк вешает на украинцев "вечные" кредиты: детали скандала.
Как сообщала Politeka, доллар и евро добьют гривну, курс валют резко изменился: что ждет украинцев.
Также Politeka писала, что украинцам уготовили новые деньги: о мелких купюрах можно забыть, подробности.