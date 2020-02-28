Работа государственного вещателя приостановлена из-за больших долгов

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба "Суспільного" в Facebook.

Известно, что работа вещателя была приостановлена после того, как счета Национальной общественной телерадиокомпании арестовали.

Согласно решению суда "Суспільне" обязано уплатить долг акционерному обществу "Евроньюс" в размере почти 10,6 млн евро и 73 080 гривен судебного сбора в рамках производства, которое было открыто Министерством юстиции.

Также известно, что из-за блокировки счетов "Суспільного" участие Украины в песенном конкурсе Евровидение-2020, которое пройдет в Роттердаме, оказалось под угрозой.

"Арест счетов уже сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов "Суспільного", в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала "UA: Перший". В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что песенный конкурс Евровидение-2020 оказался под угрозой отмены из-за эпидемии коронавируса. Эту информацию также подтвердил ведущий нидерландский вирусолог Аб Остерхаус.

"Нужно рассматривать и такое, что конкурс может не состояться. Однако все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед Евровидением. Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003", - отмечено в сообщении.

Также добавляется, что есть запасные варианты на случай внештатных ситуаций. Есть вариант, когда могут ограничить посещение шоу, сделать его на пустой арене или в телевизионной студии. На текущий момент очень сильно изучается ситуация с распространением коронавируса.

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