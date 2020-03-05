Нужно быть крайне внимательными, это очень серьезно

Украинцев предупредили о новой опасности из-за аномально теплой погоды

В природе неожиданно рано активизировались клещи. Так, киевский археолог Лаврентий Тарасевич на своей странице в Facebook рассказал, что на него во время прогулки в лесу "напали" кровососы.

"Аномально теплая зима и осень, способствовали этому. Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять. Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких толстых и упитанных товарищей даже весной не встречал на ногах, а хожу я по лесам немало", – написал Тарасевич.

Также он опубликовал фото с клещами.

Ранее мы писали о простом трюке, который поможет избежать клещей.

Чтобы воспользоваться им, понадобится только валик для одежды и эфирные масла.

Отметим, валик должен быть достаточно клейким. Возьмите его с собой на улицу и время от времени очищайте ним одежду. То, что вы соберете даже за очень короткий промежуток времени, вас удивит.

Эфирное масло будет отпугивать от вас клещей и комаров.

Распылите эфирное масло на одежду или втирайте его в кожу и клещи вас будут избегать.

Напомним, американские специалисты по экологии Обернского университета выявили, что исчезновение природных экосистем связано с происхождением новых инфекционных заболеваний. Такой механизм носит название — эффект коэволюции.

Одним из факторов, усиливающим шанс появления новых эпидемий называют наличие «в разрушенной среде обитания» «мостовых векторов» (bridge vectors). Ими являются клещи, комары и остальные кровососущие беспозвоночные.

Ученые обеспокоены, ведь новые заболевания чреваты масштабными эпидемиям, а на создание лекарств уходит очень много времени. Пока будет идти процесс поиска нового препарата, инфекция может распространится на большие территории.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

Также Politeka писала, что беспощадная буря обрушилась на страну, много жертв: "дома разрывало в щепки", страшные кадры.