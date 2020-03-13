Коронавирус, который охватывает все больше стран, может пойти на спад к июню этого года

Если же некоторые государства не воспримут всерьез угрозу пандемии и не примут соответствующие меры для защиты от распространения заболевания, она может продлиться дальше. Такое заявление сделал глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР и ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, передает Сommercial Times.

Наступление теплого времени года поможет замедлить распространение вируса, который боится высоких температур. Однако, уточнил он, его прогноз по спаду заболеваемости вероятен лишь при условии, что все страны будут принимать все необходимые меры для защиты.

Чиновник призвал государства придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и прилагать максимальные усилия для борьбы с эпидемией коронавирусной пневмонии, а также сотрудничать с целью поисков эффективных средств лечения вируса.

По его словам, разработать лекарство или найти решение проблемы в течение двух месяцев невозможно.

Кстати, мало кто знает, что Чжун Наньшань получил мировое признание в 2003 году, когда помог преодолеть вспышку другой смертельной болезни - SARS

На данный случаи коронавируса уже подтверждены в более чем ста странах. По информации Всемирной организации здравоохранения, заражены более 118 тысяч человек, из которых умерли 4,3 тыс. заболевших. Больше всего летальных случаев среди людей преклонного возраста, а также среди тех, у кого коронавирус «наложился» на сопутствующие заболевания.

Как известно, в Украине количество зараженных коронавирусом Covid-19 возросло. Зафиксировано два новых случая – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины с Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней.

Тест на коронавирус проводила вирусологическая рефернс- лаборатория центра общественного здоровья. Зараженных уже изолировали.

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