Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров рассказал, почему крымчан массово "выгоняют" из полуострова и зачем РФ необходима вода в Крыму

Так, он заявил в интервью Апострофу, что России необходима вода в аннексированном Крыму, чтобы обеспечить там условия для массового переселения граждан РФ.

По мнению главы Меджлиса, вода, безусловно нужна для аграрного сектора, однако в первую очередь в Кремле преследуют совершенно иную цель.

"Она необходима для новых поселений, которые Россия пытается строить в Крыму для того, чтобы заселять полуостров своими гражданами. Вода нужна для того чтобы модернизировать и развивать рекреационную, туристическую сферы", - пояснил он.

Кроме того, Чубаров объяснил, что Россия хочет сделать это не для того, чтобы улучшить жизнь жителей оккупированного полуострова, а для того, чтобы сделать Крым привлекательным для российских граждан.

Чубаров отметил, что с помощью преследований, репрессий и насильственного похищения людей, которые не лояльны к России - в первую очередь крымских татар и других украинцев - Кремль добивается, чтобы они сами покидали Крым. Они были нужны, пока не выступали против РФ.

"Одновременно Россия пытается максимально переселить своих граждан, чтобы изменить демографическую и этническую составляющую крымского населения. Поэтому ей нужно больше воды, чтобы развивать Крым", - заключил Чубаров.

Напомним, что Панин оправдался за украденный Путиным Крым.

Как сообщала Politeka, Крым будет украинским, Путину не оставят выбора: раскрыто главное условие.

Также Politeka писала, что певица Апина предложила властям пересмотреть вопрос Крыма.