Молодая традиция поздравлять украинских добровольцев 14 марта закрепилась в сердцах людей очень прочно. В 2020 году Украина в четвертый раз встретит этот праздник — салютами, концертами, пышными банкетными столами. Родные, друзья и просто знакомые будут поздравлять бесстрашных защитников подарками, цветами, открытками.

В 2017 году Верховной Радой было принято постановление об учреждении великого праздника — Дня украинского добровольца. Этот день выпал на 14 марта, когда в далеком 2014 году активисты Самообороны Майдана собрались на полигоне в Новых Петровцах, что на Киевщине, и объявили о старте подготовки к войне за территориальную целостность Украины.

На плечи добровольческих батальонов летом, весной 2014 года легла критическая миссия — защитить страну от агрессора, не пустив его в глубь. Благодаря героизму, здоровью и жизням бойцов враг не смог пройти дальше Донбасса. За время, пока волонтеры практически голыми руками сражались с тяжело вооруженными силами соседней страны, армия смогла встать с колен и прийти на помощь, полноценно вступить в бой с захватчиком.

Источник: facebook.com

Оригинальные открытки со стихами ко Дню украинского добровольца

Чтобы красиво поздравить добровольца, одной красивой картинки мало. Ее обязательно нужно дополнить хорошим стихом или прозой. Текст можно написать на изображении, или просто в сопроводительном письме.

Универсальный стих для открытки

День добровольца — совсем уж юный праздник,

Который создан, чтоб поздравить всех героев.

Вчера ты был простой проказник,

Сегодня, тебя встречают люди стоя.

Ты защитил страну, когда она в тебе нуждалась,

Бесстрашно выступил на бой с ордой.

И не смотря что нечисть так старалась,

Вернулся ты домой родной!

Поздравление можно выбрать универсальное, но лучше заточить его под конкретного человека, например, сына, внука, мужа, друга. Очень оригинально будет использовать для открытки фото героя с его побратимами.

Стих для подарочной открытки сыну

Сын мой, тобой горжусь безмерно я,

Прошел ты сквозь огонь и холод.

Я вечно Богу кланяюсь, моля,

Чтоб ты был жив, здоров и молод.

Ты наш герой, и в добровольца День,

Хочу всегда быть храбрым пожелать!

Чтоб не пускал ты в душу страх и лень,

Чтоб мог всегда все планы завершать!

Поздравляя бойца, всегда старайтесь упоминать его имя или позывной (что еще лучше). Не забывайте о его боевых товарищах, лучше отзываться о них хорошо. Радуйте спасителей Украины вкусной выпечкой, уникальными блюдами. Можете подарить билет в кино или абонемент на массаж.

Поздравление друга

Мой друг герой, горжусь тобой!

Ты для меня и всей страны такой!

Доброволец-воин, честь и слава!

Не страшны тебе ни грозы, ни вулкана лава.

Ты смелый, храбрый чемпион,

Явился в марте все-таки на полигон.

Детей и матерей ты защищал,

На смерть под пулями и в день, и в ночь стоял.

Великий человек, поздравляем мы тебя,

Шлем уважение, открытки и стихи любя!

Источник: censor.net.ua

Если не знаете, что пожелать добровольцу, вспомните о его хобби и увлечениях, пожелайте, чтобы было время и возможность заниматься любимыми делами. Главное пожелание тому, кто воевал — победа!

Поздравление мужа

Мой муж — герой, он кинулся нас защищать,

Не устрашаясь ни врага, ни стужи лютой.

Ради страны готов был жизнь отдать,

Судьбу проверить в сапоги обутый.

Благодаря тебе, твоим друзьям,

Мы небо мирное над головами можем лицезреть.

Благодарю я Бога, что все же выбрались из ям,

Что с нами вы, мы вас можем здесь узреть.

Источник: gifka.com

Перед тем, как поздравлять бойцов-добровольцев, стоит узнать больше о самом празднике.

Что известно о Дне украинского добровольца

В 2014 году весь мир ужаснулся поступку одного из гарантов Украинской территориальной целостности (по Будапештскому меморандуму), который в буквальном смысле оккупировал часть земель, и начал гибридную войну, помогая солдатами и боевой мощью сепаратистам. При этом, армия Украины долгие годы целенаправленно уничтожалась, и состоянием на 2014 года была неспособна на какие-либо боевые действия. Именно поэтому героям Самообороны Майдана пришлось делать все самим.

Так, 14 марта 2014 года в Новых Петровцах собралось 570 добровольцев, которые и сформировали резервный батальон Национальной гвардии. Тренировки бойцов длились всего лишь три недели, после чего все отправились на восток Украины, защищать земли от агрессии и дальнейшей оккупации.

Пока смелые сыны Украины, практически голыми руками боролись за суверенитет и территориальную целостность страны, армия активно возрождалась, открывались военкоматы, в которые стояли целые очереди волонтеров, закупалось оружие и бронетехника.

Так, подвиг украинских добровольцев позволил сдержать врага и не пропустить вглубь материковой Украины, дал толчок для возрождения ВСУ. Теперь, наша армия занимает первые позиции по мощности, способна противостоять любому врагу и защищать границы независимого государства.

В честь Дня украинского добровольца Национальный банк Украины даже выпустил памятные монеты, номиналом 10 гривен. Реверс украшен рельефной картой Украины. По кругу виднеется надпись: «День украинского добровольца». По центру размещена легендарная фраза: «Кто если не мы».

На аверсе изображен великий Феникс под двумя мечами, как символ возрождения через борьбу. Над птицей нарисован герб Украины, год чеканки и само слово «Украина». Так, отличным подарком бойцу-добровольцу будет именно памятная монета 10 грн.

Источник: cultura.city

Красивая проза для поздравления в открытках с Днем украинского добровольца

Душевная проза позволяет большинству из нас корректно выловить все чувства и эмоции, которые переполняют сердце. Прозу, также, как и стих, можно разместить на картинке, или просто отослать в сопроводительном письме.

Поздравление боевого товарища.

«Боевой мой друг! Поздравляю тебя с нашим праздником — Днем украинского добровольца. Мы с тобой прошли ад, повидали много чего, о чем раньше даже думать боялись. Эти испытания сделали нас сильнее, закалили дух и тело. Теперь мы точно знаем, кто мы, и для чего жили все это время! Теперь мы не задаемся вопросом о смысле жизни, ведь мы его приобрели на поле боя. Будь счастлив брат, почаще улыбайся! Желаю тебе забыть все страшные моменты, но всегда помнить наших товарищей и наши подвиги».

Тяжелее всего поздравлять детей матерям, когда приходит осознание, сколько ребят не вернулось домой, к родным. Здесь не просто трудно подобрать слова, сложнее успокоить разрывающуюся на кусочки душу и сердце.

Поздравление сына в открытках с прозой.

«Сын мой! Я безусловно горжусь тобой, ты не просто легенда — ты герой! Ты защитил нас всех от врага бессердечного, от бомбардировок и пуль. Своими жизнями и здоровьем вы ограждали нас от беды, несущейся со стороны «соседа». Пусть душа твоя не знает горя, и сердце не болит, живи счастливо, и с улыбкой «я герой» всегда тверди!»

Друзья также нередко испытывают трудности в поздравлении добровольцев, по большей мере из-за того, что не пошли воевать вместе, не прикрывали спину тогда, когда это было нужно. Испытывая стыд, бывает трудно подбирать слова, смотреть бойцу в глаза. Но стоит понимать, что воины очень редко возвращаются с обидой на тех, кто остался. Ведь они твердо понимают, откуда вернулись, и что не всем быть храбрецами.

«С тобой я не пошел брат, извини, спугнули меня боль и смерть. Нужно иметь стальные подшипники в организме, чтобы добровольно пойти в ад. Мне не хватает слов, чтобы описать, как я тобой горжусь, что даже просто тебя знаю. Я благодарю Бога, что ты смог выжить. Пусть же он тебя и дальше хранит, ангелов посылает на помощь тебе».

Источник: pechersk.kyivcity.gov.ua

В Украине с легкостью можно найти нужного человека через социальные сети. В качестве подарка бойцу, можно найти его собратьев, узнав позывные, имена или фамилии. А также можно сделать коллаж из имеющихся фотографий с фронта.

Напомним, День украинского добровольца 14 марта: поздравления для героев в стихах.

Как сообщала Politeka, День добровольца 14 марта: яркие поздравления с праздником в прозе.

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