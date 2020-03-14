Український дипломат заразився коронавирусом

Прес-служба МЗС України повідомляє, що з-за зараження тепер всі іноземні дипломатичні установи тимчасово переведені на особливий режим. Він передбачає дистанційну форму роботи і посилену обробку запитів українців. Про це пише Politeka.

"На жаль, у нас вже зафіксовано перший випадок захворювання дипломата в одній з країн світу. Закордонні дипломатичні представництва тимчасово переходять на дистанційний режим роботи, щоб зберегти здатну мережу допомоги українцям по всьому світу", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В рамках особливої роботи дипломатичні установи будуть продовжувати працювати в дистанційному режимі крім форс-мажорних випадків, особливо, пов'язаних з пандемією.

Раніше ми повідомляли, що український продюсер, реп-виконавець Потап висловив свою думку про паніці навколо пандемії коронавіруса.

Свій пост він супроводив фотографією з логотипом Міністерства охорони здоров'я. Як відомо, ряд українських зірок, включаючи Потапа, Дмитра Монатіка, Машу Єфросиніну, гурт «Час і Скло» знялися в рекламному ролику проти COVID-19. Зірки закликали українців дотримуватися простих правил, щоб уникнути зараження.

Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський про посилення заходів з-за коронавіруса.

Зеленський розповів у відеозверненні, що кордон буде закрито вже з 16 березня. Після цього іноземні громадяни не зможуть потрапити в Україну.

"Ми закриваємо кордон для іноземців. Будуть закриті прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні, починаючи з 00,00 годин 16 березня 2020, іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України: ні літаком, ні потягом, ні автомобілем, ні іншим іншими засобами", - сказав Зеленський.

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