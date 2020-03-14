Правила прості, але вони врятують не одне життя

В Україні можуть посилити заходи обмежень у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Politeka.

За його словами, швидкі й чіткі кроки допоможуть скоротити смертність від впливу вірусу в десятки разів.

У найближчі дні лікарні та аптеки обіцяють забезпечити засобами захисту - масками й антисептиками. У зв'язку з навислою загрозою Україна заборонила експорт масок і засобів захисту в інші країни, щоб забезпечити ними в першу чергу своїх громадян.

На кордоні вже неодноразово зафіксовані спроби контрабанди масок і респіраторів. Конфісковану продукцію повертають і будуть передавати її для використання в Україні.

З резервного фонду виділено кошти для того, щоб забезпечити аптеки масками і знезаражувальними засобами. МОЗ зараз робить все можливе, і тестування при алгоритмі контролю та симптомах буде доступно всім, запевняє міністр.

Спекулянтів, які вирішили нажитися на торгівлі дефіцитними засобами захисту, обіцяють «жорстко карати».

Міністр закликав громадян дотримуватися правил дій у такій ситуації, ретельно стежити за гігієною, а також мінімізувати контакти серед людей. Це допоможе серйозно знизити смертність від коронавіруса.

При найменших симптомах і підозрі на інфекцію потрібно самоізолюватися і зв'язатися з медиками по телефону, а потім пройти тестування.

Озвучуючи досвід інших країн, Аваков написав, що тільки 20% заражених людей потребують госпіталізації, 80% уражених при інструкціях лікаря впораються з хворобою удома, 5% вимагають реальної інтенсивної терапії, 1% - потребують терапії максимальної інтенсивності з підключенням ШВЛ, апаратів штучних нирок і серця.

«Ваша дисципліна при нездужанні або навіть ураженні вірусом – якщо у вас легка форма - врятує життя тим 5% і 1%, хто вимагає граничної уваги медиків. Це дуже важливо! Ізоляція – це те, що кожному з нас просто зробити. І це потрібно зробити», – підкреслив він.

Також міністр закликав подбати про старших членів сім'ї, взявши на себе їх побутові обов'язки поза домом. Це може врятувати їх життя.

Раніше ми писали, що в Україні підтвердився четвертий випадок коронавіруса. Згідно з даними ЗМІ, в Тернопільській області коронавірус виявили у жінки, яка нещодавно приїхала з Італії. Відзначається, що мешканці Кременецького району провели тести на різні штами грипу, і жоден з них не підтвердився.

Відзначається, що жінці стало погано, вона почала задихатися, тому її терміново доставили до Тернополя. Відомо, що після повернення з Італії вона гостювала на Львівщині. Додому заражена добиралася рейсовими автобусами.

Нагадаємо, Україна закриває кордони, озвучено точний час.

Як повідомляла Politeka, українцям на карантині почнуть видавати соцдопомогу, але отримають не всі: формула розрахунку.

Також Politeka писала, що Володимир Зеленський терміново звернувся до українців, є проблема крутіша за коронавірус: "Залишилося три дні".