Є певні умови, при яких гарантовані виплати

У випадках, якщо у людини виявлять ГРВІ або буде підозра на COVID-19, через що вона тимчасово втратить працездатність, Фонд соцстархування обіцяє виплати

Як повідомляє прес-служба Фонду, розмір компенсації у разі лікарняного залежить від тривалості страхового стажу та середньоденної заробітної плати хворого.

Якщо умови отримання підтверджуються (ГРВІ або підозра на коронавірус), то матеріальну допомогу виплачують з 6 дня тимчасової непрацездатності до моменту одужання.

Крім того, фонд буде виплачувати втрачений заробіток батькам, яким довелося залишитися вдома з хворою дитиною до 14 років. Допомогу по догляду не будуть виплачувати, якщо дитина не хвора, а батьки залишилися з нею через карантин.

Так, застраховані особи, які мають страховий стаж до 3 років, отримають 50% середньої заробітної плати, зі стажем 3-5 років - 60% середньої зарплати. Той, хто має стаж 5-8 років, отримає 70% від середнього доходу. 100% обіцяють працівникам зі стажем понад 8 років та застрахованим особам, які мають пільги.

Нагадаємо, карантин в Україні оголосили з 12 березня по 3 квітня: вводиться тільки в навчальних закладах - садках, школах і вузах. В іншому - обмежувальні заходи.

Відзначимо, згідно зі статистикою, найчастіше від коронавіруса гинуть люди старшого віку. У пацієнтів старше 80 років шанс не пережити інфекцію становить 15%. Смертельні ускладнення також виникають у хворих з астмою, діабетом або серцево-судинними недугами.

Серед симптомів коронавіруса: підвищена температура; кашель (як сухий, так і вологий); утруднене дихання; загальне нездужання, слабкість, стомлюваність; закладеність носа; в рідкісних випадках спостерігається озноб, діарея, нудота або почервоніння очей (кон'юнктивіт).

Раніше ми повідомляли, уряд прийняв рішення про евакуацію громадян України з охопленої коронавірусом Італії. Зокрема, Кабмін вже дав доручення Держмитній службі та Держприкордонслужбі про підготовку до процесу повернення українців.

Зазначимо, на консульському обліку в Італії перебуває понад 15 тисяч українців.

У мережі поширюють повідомлення, чим COVID-19 відрізняється від грипу, і чому він небезпечніший.

Нагадаємо, що українцям на карантині почнуть видавати соцдопомогу, але отримають не всі: формула розрахунку.

Також Politeka писала, що в Україні запровадили надзвичайний стан, всі ТЦ закриваються, екстрену заяву.