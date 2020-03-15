Украинские граждане, отдыхающие в Египте на момент начала карантина, оказались в крайне сложной ситуации. Многие не имеют возможности вернуться до того, как Украина закроет границу

Туроператоры отменили обратные билеты, а, согласно информации Министерства иностранных дел Украины, вопрос, как будет проходить эвакуация, пока еще не решен. По предварительным данным, порядка 60 тысяч украинцев оказались в ловушке на египетских курортах.

Так, гражданка Украины Антонина Маровди, одна из застрявших в Египте, пожаловалась в соцсети: "60 тысяч украинцев (и меня вместе с ними) должны эвакуировать из Египта за три дня! Однако, с 14-го марта чартеры перестали летать, а значит домой уже не вернулись очень много туристов. Как сказал гид Join Ap «летать пустыми из Борисполя, чартерам просто не выгодно». Отдать должное нашему туроператору пребывания в отеле нам оплачивают, однако, «сарафанное» радио сообщает, что так с тур фирмой повезло не всем. Рейсы ... теоретически ... могут восстановить в понедельник. И как за два дня вернут в Украину такое количество людей?"

Пост вызвал бурную реакцию у пользователей: украинцы активно комментируют ситуацию.

"После 17 выселят из отеля и скажут пусть государство за свой счёт оплачивает проживание и возврат, а у нас форс мажор"

"17го могут сказать: «Сорри, границы закрыты. Президент сказал - добираетесь своим ходом»."

"Ви хоч вільно по території готелю пересуваєтесь, чи ізолювали в номері ?" - "нікого не ізолювали"

Некоторых отдыхающих в пятизвездочных отелях в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде поместили на карантин. Информацию подтвердили в Министерстве инфраструктуры.

"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5* находятся на карантине", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что украинцам будет открыт путь домой, если у них не выявят коронавирус. В ведомстве просят отдыхающих сохранять спокойствие и оставаться на связи с турагентами, в случае возникновения информации об обратных рейсах или эвакуации.

Ранее мы сообщали, 14 марта на экстренном заседании Кабмина было принято решение о закрытии государственной границы для иностранцев. Ограничительные меры будут действовать с 17 марта по 3 апреля 2020 года. В частности, будет ограничено пересечение границы на самолете, поезде и автобусе. Отмечается, что въехать в Украину с 17 марта можно будет только на личном авто.

На том же заседании принято решение об эвакуации граждан Украины из Италии - наиболее пострадавшей в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. На консульском учете в этой стране находятся приблизительно 15 тысяч украинцев.

Напомним, что в Украине ввели чрезвычайное положение, все ТЦ закрываются, экстренное заявление.

Как сообщала Politeka, украинцам на карантине начнут выдавать соцпомощь, но получат не все: формула расчета.

Также Politeka писала, что Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам, есть проблема похлеще коронавируса: "Осталось три дня".